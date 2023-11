La rectora de la Universidad de las Madres advirtió sobre los "peligros" para el sistema

Cristina Caamaño, rectora de la Universidad de las Madres / Foto: Prensa Senado.

La rectora organizadora de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo (UNMA),, advirtió este jueves que "con lo que pretende hacer con la educación" el futuro gobierno de Javier Milei "es peligroso", pero advirtió que en las casas de altos estudios "hay cohesión" para defender el actual sistema educativo., no solamente para la universitaria; pero sobre todo para la universitaria porque es la que genera masa crítica", dijo Caamaño.Caamaño sostuvo que "en la primaria y la secundaria los pibes absorben conocimiento, en cambio es en la universidad donde uno puede generar esta masa crítica, entonces esto es lo que está en peligro en un sistema. Todavía (Milei) no asumió, pero por las pocas cosas que vi primero me angustia y después da miedo".En cuanto a si hay homogeneidad entre las universidades para defender el actual sistema, por ejemplo en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Caamaño aseveró: "Sí, le veo cohesión, y creo que nos puede sostener; que sigamos unidos; que si tocan a uno nos tocan a todos y que podamos resolver más allá de las diferencias"."Todos y todas en el mismo sentido, defendiendo la educación pública, gratuita y universitaria con todo lo que implica eso, como la libertad de cátedra.", abundó.Con respecto al sistema de "vouchers" educativos para financiar la enseñanza, dijo que en el sistema argentino actualMilei "se basa, si no estoy equivocada en ely también en el; los estudiantes se endeudan y después tienen 10 o 20 años trabajando para pagar la deuda universitaria. De hecho'"."Ellos quieren solamente que puedan ir a la universidad solo los que tienen plata.. No les interesa si la universidad pública tiene que cerrar o algunas carreras tienen que cerrar, la verdad", sostuvo Caamaño.Caamaño tambiény dijo: "Vamos a tener un gran problema si se privatizan los medios públicos, que son los que llegan a todo el país. Que privaticen Radio Nacional, la TV Pública y Télam es tremendo porque ahí también se pierde cultura".Consultada en base a su experiencia en la Justicia como exfiscal si preveía una judicialización de acciones gubernamentales de Milei, recordó que "vimos mucha judicialización pero la Justicia siempre resolvió para el mismo lado, o sea condenado a la vicepresidenta (Cristina Kirchner) y no avanzando ninguna causa del expresidente (Mauricio) Macri"."Si se judicializa yde que yendo a la Justicia las cosas vayan a mejorar. Ahí tenemos un tema: según donde caiga, lamentablemente si es un juez amigo o no y(Suprema), donde hay abogados de las empresas más importantes", afirmó.Sobre las elecciones y la situación en la que quedó la que será la futura oposición, dijo que el comicio "sirvió para unirnos a todos, no solamente al peronismo, al justicialismo, al kirchnerismo, a todas las líneas, sino también ahora a radicales, o sea, nos unió a todos"."Ahora hay que ver, hacer un planteo de qué pasó, hacer una evaluación sobre lo sucedido, y a partir de ahí vamos a ver para qué lado sale disparado cada uno", explicó.En cuanto a los, dijo que la postura de La Libertad Avanza al respecto "también, por esto de sacar a relucir los Falcon verde o que los genocidas asesinos torturadores ahora pasen a ser unos 'ancianitos buenos o pobrecitos que hace mucho que están detenidos'".", abundó.Al respecto reconoció que "es un trabajo que hay que hacerlo diariamente, porque salvo en algunos sectores como las Madres que todos los jueves hacen la marcha, parece un tema que lo damos por hecho".