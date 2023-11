Las Madres llamaron a "resistir combatiendo" contra Milei y a defender los medios públicos

Las madres realizaron su ronda Nª2380 recordando a Hebe de Bonafini VER VIDEO

Foto: Florencia Downes.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo, junto a, participaron este jueves de la tradicional ronda de los jueves en ese paseo, donde reivindicaron a la histórica dirigente de esa organización, Hebe de Bonafini; llamaron a imitar su lucha y "resistir combatiendo" al futuro gobierno de Javier Milei y defendieron el rol de los medios públicos.Tras una masiva marcha de Madres de Plaza de Mayo, la integrante de esa organización"Es cierto que hay que resistir, pero hay que resistir combatiendo. Hay que combatir todo el tiempo. No nos podemos quedar callados, ni quietos, ni sentados, ni amargados, ni llorando".Arias trajo las, tras la victoria electoral del macrismo en las elecciones de medio término y vinculó ese escenario con el actual, tras el triunfo de Milei en las recientes elecciones presidenciales."La resistencia y el combate son derechos de los pueblos que nosotros no vamos a abandonar, porque esta plaza es resistencia y combate", retomó Arias las palabras de Bonafini y dejó un mensaje para el presente:. Hasta el jueves que viene".En diálogo con Télam,y la tenemos tan presente que cada cosa que vamos a hacer pensamos qué diría Hebe., nuestra guía".Precedido por el cántico "unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode", el secretario general ATE-Capital,El dirigente gremial reclamó quey señaló que su presencia en la Plaza de Mayo era para "decirle a los compañeros de Télam, a los compañeros de Radio Nacional, a los compañeros de Televisión Pública, a mis compañeros de trabajo del Estado Nacional, a los compañeros de las empresas privadas, que acá estamos para poner el cuerpo, para salir a pelear".cuando se van despertando los trabajadores y trabajadoras que votaron a su verdugo", reivindicó.Sobre el recuerdo de Bonafini, sostuvo que "nos estaría convocando a la Plaza de Mayo para poder hacer esta marcha multitudinaria" y exhortó "somos cada uno Hebe de Bonafini y nos reconocemos en la resistencia peronista".El gerente de Periodismo y Contenidos Digitales de Télam y exdirector de Tiempo Argentino,para enfrentar lo imposible"."Hablar de Hebe es amor y un ejemplo de lucha de las Madres", agregó sobre Bonafini, y pidió que cuando se tengan "dudas"Recordó el temple de Bonafini con una anécdota de "uno de esos días oscuros: estábamos charlando en su oficina y me dice '¿Qué te pasa a vos?' Y me atreví a decirle estoy medio bajón. Lo que siguió fue un minuto a dos minutos de una Hebe pura que me cagó a pedos. La charla terminó con un abrazo como siempre y con un 'te quiero mucho' compartido".En cuanto a las declaraciones de dirigentes de LLA sobre su intención de "cerrar" o "privatizar" los medios públicos, Cirelli remarcó queAdemás, criticó queEl director general de la AM530-Somos Radio (la radio de las Madres), Daniel Rosso, cuestionó quey lo público" y evaluó que "por eso van contra los medios públicos y por eso van a perseguir a los medios populares"."Mientras más quieran vaciar el espacio público, más multiplicaremos nuestras voces y más plazas como estas tendremos", enfatizó el periodista.Las Madres realizaron su ronda N°2380. También estuvo en la plaza la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas.Las integrantes de Madres de Plaza de Mayo Arias y Josefa "Pina" Flores encabezaron la marcha refugiadas en sombrillas de ATE y de la Asociación de Madres, y por el intenso calor dieron una vuelta a la Pirámide de Mayo, donde rondan todas las semanas desde el 30 de abril de 1977."Pina" Flores recordó a Télam que se llevaba "muy bien" con Bonafini y manifestó que "todavía la recuerdo como si estuviera en este momento al lado de nosotras".Tambiény remarcó que los dirigentes de LLA "quieren entregar todo el país", por lo que convocó a "resistir para recuperar los espacios perdidos".Las organizaciones sociales colocaron sus banderas alrededor de la Pirámide de Mayo para acompañar a las Madres.Estuvieron laTambién el, entre otros.Cuando las madres llegaron, también hubo otros en los que se recordó a Bonafini: "Hebe no se murió/Hebe vive en el pueblo/la p...madre que lo parió".