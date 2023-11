Mendoza recibe importadores europeos en el marco del "Argentine Wine Trade Convention"

El vino mendocino recibe a 10 bodegueros del viejo continente / Foto: Alfredo Ponce.

El Ministerio de Energía y Economía de Mendoza, junto a Wines of Argentina (WofA) y a ProMendoza, recibirán a 10 representantes de empresas importadoras de Reino Unido, Polonia, Irlanda y Dinamarca que formarán parte de una nueva edición del programa “Argentine Wine Trade Convention” (AWTC), en Mendoza del 25 de noviembre al 2 de diciembre.Se trata del programa B2B diseñado por WofA con el objetivo de que miembros del trade internacional visiten Argentina para identificar nuevas oportunidades comerciales y enriquecer su portfolio de vinos nacionales.En junio, AWTC tuvo su primera edición con la presencia de empresas de Estados Unidos, México, Colombia, Brasil y Paraguay. En esta oportunidad, WofA busca replicar el formato de la actividad poniendo el acento en mercados europeos de interés para el Vino Argentino.El esquema se basa en rondas de negocios (inversas), que permitirá a las bodegas participantes mantener reuniones one-on-one con los importadores en base a las preferencias de los invitados.En total serán 120 reuniones con 30 bodegas, seguidas de un espacio de networking diario para potenciar la interacción con el trade.Por otro lado, se ha diseñado una agenda complementaria de visitas a bodegas de Mendoza (Primera Zona y Valle de Uco), que incluyen el recorrido por viñedos para que puedan descubrir los factores que influencian el terroir; ferias de vinos junto a productores, y una serie de seminarios educativos con degustación para profundizar el conocimiento de nuestra vitivinicultura, mostrar la gran diversidad argentina y las tendencias que ofrece nuestro país.En términos globales de participación, la versión europea de AWTC involucrará a 47 bodegas principalmente de Mendoza, con presencia de otras provincias productoras (San Juan, Salta, La Rioja y Neuquén).El 80% corresponde a proyectos de micro y pequeña escala, gracias a beneficios diferenciales ofrecidos por WofA para mipymes orientados a garantizar visibilidad y representatividad de esta categoría.El listado de empresas importadoras participantes por mercado es: Ucopia Wines; Armit Wines; Vinals Wine & Food (Reino Unido); Cedc; BHS-7; Wine4you y Vininova (Polonia); Barry and Fitzwilliam y Bacchus Vinos (Irlanda); Husted Vin (Dinamarca).“Tuvimos muy buenos resultados con el AWTC a mitad de año con la visita de importadores de Latam; es un formato probado, que funciona, y nos pareció importante aplicar esta dinámica a la misión inversa para el trade europeo", expresó Alejandro Vigil, presidente de Wines of Argentina.