Mató a su expareja a balazos dentro de un auto y luego se suicidó

La zona del hecho en Gobernador Crespo / Foto: Google Street View.

Un hombre de 39 años asesinó dea suy madre de sus tres hijos a bordo del auto en el que ella se trasladaba por la ciudad santafesina de Gobernador Crespo, tras lo cual se dirigió a su casa y se suicidó, informaron este jueves voceros policiales.La policía identificó a la víctima como, en tanto el femicida era, ambos padres de tres nLas fuentes informaron que en la tarde del miércoles, la mujer estaba en su automóvil Chevrolet Corsa en cercanías de la céntrica esquina de España y Candioti de esa ciudad, situada 150 kilómetros al norte de Santa Fe, cuandosubió al asiento del acompañante y una vez allí le disparó en cinco ocasiones con un revólver calibre .22.El hecho conmocionó a esa pequeña localidad situada sobre la, de alrededor de 6.000 habitantes, entre otras cosas porque "era una pareja conocida en el pueblo", según indicó el comisario, jefe de la Unidad Regional XVI de la policía de la provincia.Según las primeras investigaciones,aparentaban tener una buena relación desde su separación, y la mujer tenía en la actualidad una nueva pareja.La principal hipótesis es que el hombre le había pedido a su ex que lo pasara a buscar con la excusa de que lo acercara hasta un centro médico debido a que tenía un problema en una rodilla, a lo queaccedió.Lo concreto es que, una vez a bordo del auto,le disparó a la madre de sus hijos desde muy corta distancia en la zona torácica, luego bajó del vehículo y se dirigió hacia su casa, en el interior de la cualcon un disparo de la misma arma.La policía informó que testigos del ataque dieron aviso a agentes de la comisaría tercera, que al llegar al auto hallaron el cuerpo ensangrentado de la mujer y convocaron a personal de salud, que a su vez corroboró queya había fallecido.La causa quedó en manos del, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien como primera medida ordenó la realización de sendas autopsias.El comisarioconsideró que se trató de "un hecho lamentable que ocurre en una localidad pequeña como es, donde un masculino, expareja, le produce disparos de arma de fuego a la persona femenina dentro de un vehículo, donde estaban juntos".El jefe policial le dijo aque el hombre, "luego de cometer el homicidio, desciende del vehículo y sale corriendo hacia su domicilio, que quedaba en las inmediaciones, donde a posteriori se anoticia también que se había quitado la vida".Arias confirmó que "eran expareja" y mencionó que "tienen niños pequeños", a la vez que dijo que habían sido "una pareja conocida en el pueblo, en los pueblos chicos la gente conoce a ciertos integrantes de la comunidad, se conocen entre ellos, por su actividad laboral también".El comisario señaló además que una vez confirmada la muerte de la mujer en el interior del auto "se da conocimiento al personal para arbitrar los medios para encontrar al masculino, y posteriormente se recibe un nuevo llamado telefónico que (dio cuenta que) se había quitado la vida en el interior de su domicilio".Además, indicó que no tenían conocimiento de antecedentes de violencia entre ambos que pudieran alertar sobre un desenlace así."No tenemos registro porque en las denuncias porinterviene la Comisaría de la Mujer, y en la Unidad Regional no tenemos registro de que haya habido denuncias anteriores", puntualizó.dijo que el femicidio fue cometido "en calle España y su intersección con calle Candioti, cerca de la plaza" principal del pueblo y aclaró que "no estaban con ellos los chicos" al momento de la agresión.El femicidio de Bustos es el, ya que el pasado martes una adolescente de 16 años fue asesinada de 25 puñaladas por su padrastro en la ciudad de Córdoba, mientras que la mañana del mismo día una mujer de 47 fue víctima de un ataque por parte de su pareja de 52, quien tras matarla de un tiro se suicidó en la capital tucumana.