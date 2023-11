Por amor al arte: el crimen pasional que terminó en una enorme falsificación de cuadros

Una

Naturaleza muerta

La odisea pictórica

Fue a comienzos de 1964 cuando ocurrió esa llamada telefónica.y Moises, un marchand apellidado Yahbes, cuya galería de arte estaba en la avenida Santa Fe al 1100.El pintor no tardó en llegar allí. Las seis telas que le mostraron –todas con trazos tenues y luz azulada, casi difusa– encajaban con su estilo. PeroYahbes supo asimilar eso con entereza. Entonces contó que, días antes, había caído en su local un tal Julio González, quien dijo haber sido, una publicación especializada en plástica que, por esa época, ya no existía. En sus páginas solían aparecer pinturas de Soldi.De hecho, en el dorso de las obras que él ahora no reconocía había un sello con la palabra “Continente” y una fecha (día y mes, sin la indicación del año), también sellada. Tras unos segundos de silencio, el galerista dijo:Yahbes había considerado creíble tal excusa. Y también el ofrecimiento en sí. Sólo que un detalle le parecía extraño: el precio irrisorio que ese sujeto pedía; 15 mil dólares por todo el paquete, cuando cada tela costaba el triple. Y no lo pensó dos veces, comprándolas en el acto.Lo cierto es que detrás de este asunto palpitaba una historia de ambición y muerte.“Continente” se editó entre 1947 y 1955. Su fundador: el secretario de prensa del gobierno peronista, Oscar Lomuto (luego distanciado del General debido a su enemistad manifiesta con Evita). El tipo tuvo por socio a Carlos Peláez, un periodista uruguayo queEn sus 30 números se reprodujo casi, quienes se desvivían por publicarlas en sus páginas. Claro que ello tenía un precio: la no devolución de esas telas. Si bien la mayoría no tenía una gran cotización en el mercado –puesto que exhibían firmas nóveles–, también habíay otros consagrados.De manera que Lomuto y Dávila acumularon una apreciable pinacoteca., a lo que se sumaba la proximidad del golpe de Estado. Entonces Dávila creyó que su salvación podría estar en la conquista del mercado estadounidense. El plan consistía en obtener un permiso para llevar cuadros argentinos a Nueva York con el pretexto de una muestra y luego regresarlas al país. PeroEn junio puso tal proyecto en marcha. A tal efecto,para su traslado por mar hacia los Estados Unidos, lo cual –según su plan– se iría a concretar al mes.Fue en esas circunstancias cuando le dijo a su esposa, María Teresa, que viajaría solo, porque quería separarse definitivamente de ella. Eso ocurrió durante un almuerzo en el hogar conyugalLa señora, estupefacta, intentó que él cambiara de actitud. Ese intento se prolongó por semanas, sin que Dávila cediera.–le decía una y otra vez. Y acotaba que habia estado hasta entonces con ella por “lastima”.¿Acaso semejantes manifestaciones de crueldad eran simplemente fruto de su exasperación por no poder sacársela de encima?Todo indica que no. Y queFue en una mañana de julio cuando él repitió por última vez:–Estás vieja y acabada.Y al cabo de unos segundos, con un movimiento casi imperceptible,, antes de partir hacia la redacción de la revista.Pero el arma cambiaría de dirección.Horas más tarde,Y sin mediar palabra,Dávila dejó de existir antes de caer al suelo.El testigo auditivo del crimen fue el escritor uruguayo Augusto Delfino, quien se encontraba en una oficina contigua.Quiso la casualidad que, al instante, llegara Lomuto,. Sin decir una palabra, Delfino los condujo al despacho del difunto. Allí, Dávila yacía en medio de un charco de sangre. Y hecha un ovillo en un rincón, la matadora tenía los ojos clavados en un punto indefinido.Luego acudió la policía, llevándosela de allí con las muñecas esposadas por la espalda. ¿Caso cerrado?La situación penal de la mujer era difícil, dado que había cometido un crimen con “premeditación” (ella había viajado en taxi hasta el lugar del hecho con un arma en la cartera). Y con “alevosía” (ella gatilló un cuarto tiro cuando Dávila ya estaba muerto). En consecuencia, no podía ampararse en. Pero, cuando le dictaron la prisión preventiva, su abogado pidió la excarcelación con fianza, que le fue concedida. En total,En paralelo,(el puerto de Montevideo fue la escala inicial del barco en su periplo hacia los Estados Unidos). Y, al parecer, esa valiosa carga quedó allí.Una semana después, debido a una apelación del fiscal, la excarcelación de María Teresa fue revocada y se ordenó otra vez su arresto.. Había viajado a Brasil. Desde Porto Alegre, llegó a la Santana do Livramento en ómnibus. Y sin dejar rastros, ingresó a la ciudad fronteriza de Rivera, al norte de Uruguay, donde se registró con un nombre falso en un hotel.Costaba creer la soltura con la que esa ama de casa abandónica se movía en la clandestinidad.Meses después,, quien vivía del contrabando “hormiga” entre las dos orillas del Río de la Plata.y comenzaron a vivir juntos en un departamento que ella alquilo en el barrio Artigas.Desde entonces, él ofreció a posibles compradores, tanto de Montevideo como de Buenos Aires, los cuadros en poder de la mujer.Uno de los adquirientes fue el abogado porteño Roberto Olea Marañón, quien no ignoraba el origen de las telas. Otro,Hasta ese momento, la autenticidad de las telas traficadas por González estaba fuera de duda. Pero ya entrada la década del ‘60, el stock se le acabó.Eso no le impidió continuar con el negocio de marchand, sólo que ahora: en Montevideo operaba una vasta estructura abocada a la falsificación de cuadros atribuidos a pintores argentinos, uruguayos y brasileños, para posteriormente comercializarlos en sus países.Fue en medio de semejante contexto cuando González se dejó caer en la galería de Yahbes con las seis telas no pintadas por Soldi. Desde luego que, seguida por una pesquisa policíaco-judicial que quedó en la nada.Nunca más se supo de María Teresa ni de González.–ya convertido en uno de los artistas más falsificados del país– cerró esta historia con una exposición muy particular: