"El espacio que ocupo", una película que nace en el feminismo

ópera prima de, es un documental nacido en elpor parte de la directora, en el que se interpela a ella misma y a su familia y que se puede ver a partir de hoy en salas., dijo la directora a Télam,En esa experiencia, Gianini se veía implicada y le intrigaba saber cuál era su rol y el de la cámara, pero, más allá de eso, que subyacía detrás del rechazo. La idea siempre fue un registro documental de lo cotidiano, observacional, para correr el velo a una actitud que le llamaba la atención., dijo a directora, que agregó:Ese trabajo a la par no fue casual, dado que la directora es montajista de profesión y es esa mirada con la que encara los proyectos. En cine, se suele decir que las películas se encuentran en las salas de montaje.dijo.- No puedo decir que es un documental más en el que trabajé porque tiene que ver con inquietudes que yo tenía desde chica pero que pude nombrar con claridad una vez que me acerqué a los feminismos. Politizando el cotidiano y la existencia. La idea de poder ponerle un nombre a lo que me pasaba y darme cuenta de que no era algo que solo me pasaba a mí trajo alivio en cierto punto. Considero que lo personal es político. No filmo a las mujeres de mi familia para mostrar una particularidad que se da en mi familia, filmo a las mujeres de mi familia para mostrar los mandatos heredados.