Píparo se reunirá el lunes con Raverta para "iniciar la transición" de Anses

Píparo y Raverta ordenarán la transición de la ANSeS el lunes.

De víctima de la inseguridad a candidata a gobernadora. /Foto: Eva Cabrera.

Su trayectoria

La diputada Carolina Píparo, queen la gestión de Javier Milei, anunció que, para "iniciar la transición" y expresó que va a "trabajar todos los días" para que "cada persona" que necesite el organismo reciba "la mejor atención posible"."El lunes 27 me reuniré con Fernanda Raverta para iniciar la transición", dijo Píparo en su cuenta de la red social X.La también excandidata a gobernadora de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA) agradeció "la confianza" que le dio Milei para dirigir el organismo y agregó que "es un gran honor" acompañar su gestión."Como siempre, en cada lugar que estuve,, subrayó.Además, la futura titular de Anses se refirió a una presunta "campaña del miedo" sobre los trabajadores del organismo, a quienes les pidió que no se dejen "atemorizar"."A los trabajadores de Anses que cumplen con sus tareas les quiero comunicar que no se dejen atemorizar por campañas del miedo ni trascendidos", añadió.Píparo, de 47 años, llegó a ser diputada de la provincia de Buenos Aires en 2017 dentro de la coalición opositora Cambiemos.En 2021 arribó al Congreso como diputada nacional por esa provincia, pero en representación de Avanza Libertad, el partido del diputado y economista José Luis Espert .Tras la alianza que formó Espert con Juntos por el Cambio (JxC), Píparo decidió abandonar ese partido por "visiones políticas incompatibles" y se sumó al espacio de Milei.