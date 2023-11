Concentraciones y marchas en Argentina por el Día de la No Violencia a las Mujeres

Foto: Sebastián Granata

El 25N busca visibilizar las violencias de género, fecha en que se recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal en 1960 en República Dominicana, durante el régimen de Rafael Trujillo

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

Con motivo del “25N”, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, en distintos lugares del país habrá movilizaciones este viernes y sábado con consignas centradas en sostener políticas públicas de prevención y acompañamiento a sobrevivientes de violentos.“Ni un paso atrás”, “Ni un derecho menos, ni un ajuste más”, “Nos tenemos” y “En defensa de nuestros derechos” son algunas de las consignas que nuclean las convocatorias de movilización por el 25 de noviembre, día en que se busca visibilizar las violencias de género, fecha en que se recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal en 1960 en República Dominicana, durante el régimen de Rafael Trujillo.En lase realizará una concentracióndonde habrá una lectura de documento, intervenciones culturales y a las 17, un pañuelazo, en el marco de una jornada de lucha contra el abuso sexual a infancias y adolescencias.“Juntes somos poderoses! Resistimos desde la alegría, el abrazo, el encuentro”, sostuvieron organizaciones como Ni Una Menos y Yo sí te creo en la convocatoria.A su vez, el próximo sábado a las 15 tendrá lugar una movilización desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo.“Sabemos cómo hacerle frente a los dinosaurios como (Javier) Milei, estamos siempre en primera línea. Por eso, a la derecha se la enfrenta en la calle y organizadxs. Decimos ni un derecho menos, ni un ajuste más!”, difundieron desde la organización Pan y Rosas.Además este día elhará una concentración de 10 a 17 en el Congreso.“Invitamos a la sociedad toda a que nos acompañen en esta jornada de visibilización en la que estamos convencidos que la lucha contra la violencia es entre todos y todas. Solo así podremos lograrlo”, sostuvieron desde la agrupación en un comunicado.En la, la convocatoria está prevista para el viernes a las 18 en el cruce entre Colón y Cañada, bajo el lema “A las calles contra la ultraderecha, los negacionistas y el FMI. Abajo el genocidio al pueblo palestino”.El lunes 27 de noviembre a las 17 tendrá lugar la movilización en la ciudad de Santa Fe desde Plaza del Soldado hasta Plaza 25 de Mayo; mientras en Rosario la concentración será el próximo sábado a las 16.30 en Oroño y el río.Enmarcharan el próximo sábado a las 16.30 por el centro de esa ciudad bajo la consigna "basta de feminicidios" y "ni un derecho menos, ni un ajuste más"."Porque seguimos Defendiendo los Derechos ganados en las calle, Mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries salimos a gritar bien fuerte: Ni Un Paso Atrás", dijeron las organizadoras.Seguimos "organizadas, organizades, en red más que nunca para hacer frente a quienes llegan con sus políticas de odio, a profundizar el extractivismo, el saqueo, la pobreza", expresó un comunicado de la Multisectorial.En la localidad bonaerense dese realizará desde las 11 una actividad para difundir la Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) organizada por la Regional Zona Sur del Gran Buenos Aires de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con el lema “los pañuelos no se guardan”.Enla concentración será el sábado a las 16.30 en Plaza Grigera, donde habrá radio abierta de la Mesa Local Contra las Violencias, feria de emprendedoras, una muestra fotográfica y un cierre cultural.En tanto, elconvocó a una “jornada de lucha” a partir de las 17 en el Monumento a San Martín, ubicado entre la avenida Pedro Luro y Bartolomé Mitre, que contará con testimonios de víctimas de violencia machista, la lectura de documento “que expresa la posición política de este movimiento ante la coyuntura de nuestro país” y una movilización a partir de las 18.“En defensa de nuestros derechos. Ni un paso atrás”, sostuvo la convocatoria marplatense.En lala convocatoria está prevista para el sábado a las 19.30 en el Centro Cívico, con el lema “Por el aborto voluntario, seguro y gratuito, por la ESI y por vidas dignas. Contra las derechas, el ajuste y el FMI. La libertad es nuestra”; mientras en Bahía Blanca será a las 17 del sábado en Plaza Rivadavia.En, la movilización partirá el viernes a las 17 desde la plaza central de la ciudad, a donde retornarán luego para llevar adelante un recital a cargo de la Red de Músicas de Jujuy, previsto a partir de las 19 con un cierre que contará con la presentación de Kullakas Warmi Sikuris, Noelia Gareca, La Flor del Chañi, Dani García y las Venus del Monte, Wara Kalpanchay, Fabiola Vilte, Euge Mur y las Cantoras del Alto, Kumbia Mer, Antonella Correa, Malka Mercado, Huayra Awka, Fusionada, Flor Cari y Sol Álvarez."En un momento en que nos dicen que todo se vende y se compra, que el Estado debe reducirse y no incidir en nada, que no hay otro camino que el ajuste y el despojo, desde el movimiento de mujeres levantamos las banderas por nuestros derechos, por el derecho a peticionar sin represión, por seguir conquistando derechos", se pronunció la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy.Además, la permanencia de los "subsidios para víctimas de violencia machista y del programa de promotoras en violencia de género”, la prórroga de la ley provincial Iara, de emergencia en violencia de género, y presupuesto acorde para terminar con la crisis en el abordaje de la problemática en la provincia.También el viernes tendrá lugar una movilización en, capital de Misiones, donde está convocada una concentración a las 17 en Santiago del Estero y Junín.Por su parte, el sábado serán también las concentraciones en San Fernando del Valle dea las 20 en Plaza 25 de Mayo y en San Miguel de Tucumán a las 17 en Plaza Urquiza.En el sur del país, las movilizaciones por el 25N tendrán lugar este sábado a las 17 en el Monumento San Martín (), en la Plaza de los Próceres a las 16 (Zapala) y a las 17 en el Monolito de Cutral Co.