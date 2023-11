Cómo se hizo el simulacro de un accidente aéreo en Aeroparque

Durante todo el procedimiento, la operación en Aeroparque no se vio afectada, ya que todo se hizo en coordinación con la partida y arribo constante de vuelos.

Buenos días desde el Aeroparque Jorge Newbery! Esta mañana se realizará un simulacro de accidente y ahí estamos para cubrirlo. Mientras todo se va acomodando, la actividad del día arranca con uno de los Helicópteros de la AAP en movimiento. pic.twitter.com/fvBofPtlAL — Aviacionline.com (@aviacionline) November 23, 2023

Cómo fue el simulacro

Un simulacro de accidente aéreo con la participación de más de 300 personas, un despliegue de 3 autobombas, 6 ambulancias y 5 helicópteros para la puesta en escena, se realizó este jueves en el Aeroparque Jorge Newbery, sin que el movimiento extraordinario de móviles y efectivos, interrumpiese el normal funcionamiento de la estación aérea.El operativo fue organizado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y forma parte de la puesta en práctica del Plan de Emergencia Aeroportuario (PEA) necesario para dar cumplimiento a las normas y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que es la agencia especializada en Aviación Civil de Naciones Unidas.Según explicó la titular de la ANAC, Paola Tamburelli, al finalizar el operativo,, aunque aclaró que “no hay evaluaciones en este momento, ya que el operativo tiene como objetivo precisamente evaluar la participación de cada uno de los actores para luego corregir lo que no responde a las disposiciones internacionales”.“El simulacro se realizó con la coordinación de toda la comunidad aeroportuaria, de todos los organismos que participan o que tienen Injerencia en el aeropuerto y tienen un rol frente a una emergencia”, indicó Tamburelli.Detalló que “todos los aeropuertos tienen un plan de emergencia aprobado, de acuerdo a lo que manda la Organización de Aviación Civil Internacional y dentro de ese plan de emergencia, estamos obligados cada dos años hacer un ejercicio como éste, que es un simulacro de algún accidente o de algún incidente grave en este caso”.Señaló que“Y lo que se espera de este ejercicio, no es lo que puede salir bien o puede salir mal. Lo importante es que se realice y que todos los centros participen, después se analizan los resultados y se mejoran los procedimientos. Se realizan reuniones de coordinación para mejorar los resultados esperados”, añadió.El simulacro, que se inició poco después de las 9.30 con el sonido de la sirena de alarma de siniestro, tuvo como finalidad evaluar los tiempos de respuesta de todos los organismos involucrados, las medidas de acción tomadas, la familiarización de los Servicios Propios y Concurrentes al aeropuerto y la complejidad de acción en dos escenarios distintos, el helipuerto cercano al aeropuerto y el aeropuerto propiamente dicho.La hipótesis de este ejercicio se basó en una simulación de una aeronave aproximando a la Pista 31 (cabecera sur) de Aeroparque, con pasajeros y mercancías peligrosas a bordo, que sLuego de la colisión, la aeronave realiza unpor la pista mencionada y el helicóptero concretó un amerizaje sobre el río lateral al Aeropuerto.Se desplegaron las autobombas del Aeroparque, apenas tres minutos después del accidente que rociaron con espuma la aeronave y poco tiempo más tarde aparecieron las ambulancias del SAME que se ocuparon de atender a los heridos, personificados por unas 30 personas.Simultáneamente se desplegó el equipo especial para el tratamiento de sustancias peligrosas, con sus trajes especiales, mientras desde el río dos helicópteros de Prefectura traían a los rescatados del agua para ser trasladados por las ambulancias a centros asistenciales.Participaron efectivos de la ANAC, de la Aeroestación Militar Aeroparque, de Aeropuertos Argentina 2000, de Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) el SAME (Base AER) y el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI).Además, se contó con la colaboración de los Cuerpos de agentes de tránsito de CABA, los Cuerpos de Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil, la Policía de la Ciudad, la Prefectura Naval Argentina y el SAME.En el rescate de víctimas en el río, estuvieron la Prefectura Naval Argentina, el GER, el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad y la Policía de la Ciudad.