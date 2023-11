El autor de "Juego de tronos" ya tiene 1.100 páginas de la sexta novela de la saga

Amores y conspiraciones

George R.R Martin aseguró que debería comenzar a escribir "libros más cortos", porque se le hace "duro"

Una usina de trabajo imparable

George R.R. Martin, el célebre autor de la saga fantásticaque tuvo su envión decisivo con la adaptación que hizo la plataforma HBO bajo el título de "Juego de tronos", confirmó que aunque tiene escritas unas 1.100 páginas del sexto volumen de la serie le está costando avanzar en el cierre del texto:, reveló.La voracidad lectora que supone volverse fanático de una saga y apurarse por seguir cada una de sus nuevas entregas deberá seguir en fase de abstinencia en el caso de los devotos de "Juegos de tronos", al parecer por un largo tiempo, ya que en una flamante aparición en el podcast Bangcast el escritor reveló que, a pesar de haber escrito un millar de páginas, aún le falta "cientos de páginas más", según consigna el periódico español Debate., habían sido las últimas declaraciones del narrador acerca del libro antes de irrumpir en este podcast, donde admitió que todavía está lejos de completar el volumen, aunque trabaja diariamente en él desde hace años. El narrador confesó que el texto está aproximadamente tres cuartos terminado, pero con historias de algunos personajes aún por concluir.La sexta entrega de la saga literaria de "Juego de tronos" seguirá con el relato de qué es lo que ocurre en los Siete Reinos y qué hay más allá del Muro, lugar donde el ascenso de los caminantes blancos será una gran amenaza que buscará acabar con la humanidad por completo.Además de indicar que está sufriendo con su escritura, Martin aseguró que debería comenzar a escribir "libros más cortos", porque se le hace "duro". A su vez, remarcó que escribir esta novela es a lo que más tiempo dedica cuando tiene que trabajar.Con récord de audiencia de a millones, un fandom absolutamente entusiasta, así como cientos de nominaciones a los premios Emmy, "Game of thrones" es una serie de ocho temporadas de aventuras y fantasía, que transcurre en el reino de Westeros, donde diferentes casas aspiran al trono -Targaryen, Stark, Greyjoy, Baratheon- entre impresionantes alianzas y traiciones de consecuencias incalculables.Un nivel de producción impactante -fue una de las producciones más costosas de la historia, filmada en diez países, en más de 500 locaciones, y más de 13.000 tomas- caracterizó a GOT, como la bautizaron sus seguidores, un universo épico poblado de dragones, lobos huargos, caminantes blancos y otros elementos fantásticos, sin contar multitudinarias batallas que dejaron a la audiencia sin aliento, entre descarnadas estrategias de lucha por el poder.Además de estar consagrado al avance de esta novela, el autor se encuentra trabajando en otros proyectos, como en 8 spin offs de "Juego de tronos", así como en la segunda temporada de-una serie basada también en otra de sus exitosas novelas- y prepara una tercera temporada bajo el nombre de "Cuentos de Dunk y Egg".“En televisión tenemos la serie de ‘La casa del dragón’, que acaba de grabar la segunda temporada y empezará a planear la tercera pronto, pero al margen tenemos otros 8 spin offs en desarrollo. ‘Cuentos de Dunk y Egg’ ya tiene luz verde y aunque los otros siete aún no, seguimos trabajando en ellos. Seguro que algunos logran salir adelante", indicó.Para matizar la ansiedad, algunos fanáticos de las saga tiene la posibilidad por estos días de visitar, que propone un recorrido histórico y cultural por el rol que han tenido los tronos a lo largo de la historia de la humanidad, donde además el público tiene la posibilidad de apoltronarse en una réplica exacta del famoso Trono de Hierro, de "Game of Thrones".No es un parque temático inspirado en el mundo medieval de los Siete Reinos, con los escudos de las diferentes casas o las armas de los pueblos característicos -como se ha montado en otras ciudades del mundo, incluida Buenos Aires en el año 2019-, pero sí es cierto que la exposición, titulada "El poder del trono", estructura su mirada curatorial alrededor de la famosísima serie inspirada en los libros del escritor estadounidense con la intención de arrojar luz sobre la relevancia de los tronos en los anales del poder.