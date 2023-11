Para Lipovetzky los cambios en la ley de alquileres deben pasar por el Congreso

Para Lipovetzky una nueva norma debería considerar un mecanismo de actualización / Foto: Archivo.

La ley, la economía y la regulación

El diputado provincial Daniel Lipovetzky (JxC), autor del la ley de alquileres, consideró que los cambios a realizarse en esta norma deben pasar por el Congreso para “que no haya ninguna inseguridad jurídica”.Lipovetzky, al hablar por radio La Red, aclaró asimismo que la ley que impulsó, y también fue modificada, no funcionó “por la situación de la economía, con una inflación devastadora y los inmuebles que valen en dólares, con ingresos devaluados de la gente”.El legislador provincial, que al momento de impulsar esta ley de alquileres era diputado nacional, explicó que cuando se aprobó la norma, durante el gobierno de Macri, “la inflación”.Sobre la derogación de la norma para ir a un esquema de libre negociación entre partes, consideró que “si se quiere dar certezas lo lógico es que la derogación total o parcial de la ley se haga a través de otra ley, para que no haya inseguridad jurídica”.Opinó además que esa futura normade lo que paga el inquilino y también el “plazo mínimo de locación”.Asimismo, recordó que en Argentina siempre hubo una regulación en torno a los alquileres y dijo queal ritmo del crecimiento de la inflación."El problema no es de la ley, el problema es la economía. Si dejemos en libertad de acción a las partes, que es lo propone el presidente electo, ¿vos crees que los propietarios no van a imponer un aumento del 150 por ciento?”, se preguntó Lipovetzky.El legislador concluyó que “el problema (de los alquileres)”.Indicó también que “el Congreso tendrá que decidir si se desregula el mercado, o si hay algún tipo de regulación, porque si no, se cae en que la parte más débil, el inquilino, termina aceptando las condiciones del propietario”.