"No tengo dudas de que Axel Kicillof puede liderar la oposición"

El intendente de Ensenada, Mario Secco, reelecto en su sexto mandato por Unión por la Patria (UxP), destacó la figura del gobernador bonaerense,desde el próximo 10 de diciembre, y pidió "salir a bancar" al mandatario bonaerense porque "le apuntarán con todos los cañones"."No tengo dudas de que Axel puede liderar la oposición. El gobernador es una gran alternativa. El peronismo se va a reorganizar detrás de la única propuesta fuerte que quedó en la provincia de Buenos Aires que es la de Axel. Entonces, le van a apuntar con todos los cañones", señaló Secco en declaraciones a la radio AM750.En ese sentido, el jefe comunal recordó que Kicillof se impuso por 20 puntos en la elecciones generales en el distrito federal más populoso y grande del país., remarcó.En esa línea, Secco afirmó que Kicillof está en condiciones de encabezar la oposición al próximo gobierno de La Libertad Avanza (LLA), y alertó que desde ese espacio "intentarán complicarle la gestión".Secco también opinó sobre las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien en una entrevista dijo que se va del gobierno "tranquilo", al sostener que un mandatario no puede irse de esa forma si su espacio no gana las elecciones."Ninguno puede irse tranquilo porque perdimos. Eso es algo que no lo comparto. Todos fuimos responsables y la verdad es que nos comimos (en referencia a Unión por la Patria) una patada en el traste de parte del pueblo argentino. No llenamos el vaso y dejamos la heladera vacía porque los compañeros no llegaban a fin de mes. A Milei le va a pasar lo mismo, si no logra mejorarle la vida a la gente", remarcó Secco.