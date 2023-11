Grinman: "El año que viene vamos a tener una inflación más grande que en 2023"

Según Grinman, el costo de vida en 2024 será todavía mayor que el de este año / Foto: Archivo.

"Se necesita un sinceramiento de todas las cosas para poder empezar a construir desde una base cierta" Natalio Grinman, Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Para Natalio Grinman es inevitable "un sinceramiento de los precios" y que esto genere "alta inflación" / Foto: Archivo.

Sacrificios

"En 2024 vamos a tener más ingresos por exportaciones en el sector energético" Natalio Grinman, Cámara Argentina de Comercio y Servicios

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Grinman, estimó que la Argentina podría tener el próximo año una inflación "más grande que en 2023",, el cual además devendría en una recesión."No imagino que el sinceramiento de precios pueda suceder de la noche a la mañana, pero es inevitable que suceda, más que inevitable, imprescindible, y esto va a generar una alta inflación", manifestó esta mañana Grinman en declaraciones a radio El Observador 107.9.En este sentido, puntualizó: "En 2024 vamos a tener una inflación más grande que en 2023, pero"."Venimos ajustando desde hace muchísimo tiempo y la inflación es el peor de los ajustes porque lo paga el que menos tiene", contempló el titular de la CAC, tras lo cual insistió que "se necesita un sinceramiento de todas las cosas para poder empezar a construir desde una base cierta, porque si vamos a construir desde una mentira, vamos a seguir manteniéndola".En referencia al presidente electo Javier Milei, Grinman dijo: "Llegó un candidato que dijo que lo que hay que hacer es la motosierra o el eufemismo que quiera, pero"."En campaña dijo lo que quería hacer y eran los anuncios más antipolíticos y más antipáticos que he escuchado de un candidato; él planteó esto desde el principio y obtuvo el mayor porcentaje de votos, lo cual quiere decir queporque si no hay esfuerzo y no se hacen las reformas estructurales que hay que hacer, Argentina es un país inviable", se explayó.En tanto, continuó, "la oposición va a tener que cumplir un rol importante, especialmente en el Congreso; va a tener que cambiar rotundamente su manera de hacer política".Consultado sobre los inconvenientes en las exportaciones e importaciones,, y apuntó al "cepo a las importaciones y traba a las exportaciones"."En vez de fomentar las exportaciones, no sólo de alimentos o productos primarios, también combustibles, energía, y a precios extraordinarios, no se hizo nada de eso; y recién ahora nos empezamos a preparar con alguna infraestructura en Vaca Muerta, que tendríamos que haberla tenido hace 10 años", opinó.Enfatizando en materia energética, el titular de la CAC proyectó: "En 2024 vamos a tener más ingresos por exportaciones en ese sector (energía)", con lo cual, "la solución", concluyó.