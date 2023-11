Daer: la CGT dirá "ni un paso atrás" si Milei avanza sobre los derechos laborales

Foto: Eliana Obregon

La obra pública

El cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT) Héctor Daer aseguró este jueves que la central obrera no dará "ni un paso atrás" en la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, y expresó además su rechazo a la paralización de la obra pública, anunciada por el electo presidente Javier Milei, y a la posibilidad de que el próximo gobierno no cumpla con el pago del medio aguinaldo al sector estatal.Antes de ingresar a una reunión organizada por los dirigentes sindicales de la CGT en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), situada en la avenida Belgrano al 1800, Daer reveló que sobre "el telón de fondo", ubicado detrás del escenario del encuentro, lucirá escrita la frase "ni un paso atrás" como una señal de que la central obrera"A unos (las urnas) le dieron la potestad de gobernar y a otros, de representar a un sector de la sociedad que apostó por otro camino. Estamos decididos a, bajo ningún punto de vista, aceptar la pérdida de derechos laborales y que no le paguen los salarios a la gente", expresó Daer en declaraciones formuladas a Radio 10.El secretario general del gremio de Sanidad y uno de los titulares de la CGT comentó que hasta que Milei asuma la presidencia, el próximo 10 de diciembre, no le pedirán una reunión para analizar la situación laboral de las y los argentinos.Sin embargo, alertó la pérdida de empleos en el sector de la construcción si, tal como anunció el electo presidente, se paraliza la obra pública."Si parás la obra pública, no tengas dudas", respondió ante la consulta si podrían llevarse a cabo despidos en el rubro de la construcción, al que identificó como "un motor de desarrollo y de incorporación de trabajadores a la formalidad" durante el último tiempo.El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, comentó este jueves que"El Estado tiene que honrar sus compromisos. Eso quiere decir que va a pagar la deuda, con ajuste sobre las partidas del Estado, por ejemplo, en obra pública", dijo Milei anoche en una entrevista concedida al canal Todo Noticias (TN).Milei, además, marcó que las obras hasta ahora públicas "van a tener que ser hechas por iniciativas privadas".Al respecto, Daer puso en duda que una empresa privada quiera hacerse cargo, por ejemplo, de una obra de colocación de cloacas en un barrio en el que ninguno de sus habitantes tiene la posibilidad de pagarla.El dirigente sindical consideró que frente a un "concepto de abandono de la sociedad" que surgió, a su criterio, tras el triunfo de Milei en el balotaje del pasado domingo, el Congreso Nacional "tiene que reconfigurar sus mayorías políticas, sin perder cada uno su identidad partidaria, para empezar a tener expresiones sobre cuáles son los parámetros" para la Argentina. "Tenemos que construir una sociedad que pueda ser vivible", agregó.Daer también criticó la posibilidad de que, con el objetivo de alcanzar un equilibrio fiscal, el próximo gobierno no pague el Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre, conocido como el aguinaldo, a los trabajadores públicos. "Recortarán lo que tengan que recortar", mencionó el electo mandatario.El cotitular de la CGT, además, criticó al expresidente Mauricio Macri por decir en una entrevista televisiva que quienes se opongan al gobierno de Milei, a quienes calificó de "orcos", se encontrarán en las calles con los jóvenes que respaldaron en las urnas al líder de La Libertad Avanza (LLA), declaró Macri.Acerca de esos dichos, Daer afirmó que Macri busca imponer un "criterio de venganza que hay que borrarlo absolutamente de la sociedad".Macri "es un tipo que se frustró porque en cuatro años (de gobierno) vino a demoler todo y no pudo demoler nada. Tiene una frustración congénita. Ni nosotros ni los jóvenes estamos dispuestos a una batalla campal para debatir ideas que se debaten mirando a los ojos al pueblo argentino", puntualizó.