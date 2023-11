Suben un 27,5% las percepciones del "dólar tarjeta" para ahorro y gastos en el exterior

El aumento regirá para todas las operaciones y abarcará a los servicios de streaming / Foto: Archivo.

La cotización del denominado “dólar tarjeta” o “dólar ahorro” pasará de $ 744 a $ 948,6

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aumentó las percepciones para larealizados con tarjetas en el exterior, encareciendo dicho tipo de cambio en un 27,5%, a través de la Resolución General 5450/2023 publicada este jueves en el Boletín Oficial.Tanto para la compra de divisas para atesoramiento (con cupo de US$ 200 mensuales) como para los gastos de bienes y servicios con tarjetas de débito y crédito en el extranjero, la percepción del Impuesto a las Ganancias pasará de 45% a 100% sobre el valor del dólar oficial.Además de Ganancias,y el Impuesto PAÍS de 30%.Esto implica que, a valores del cierre del miércoles, la cotización del denominado “dólar tarjeta” o “dólar ahorro” pasará de $ 744 a $ 948,6, un incremento del 27,5%, implicando un recargo del 155% sobre la cotización oficial.Este aumento regirá para todas las operaciones efectuadas desde este jueves, según aclara la resolución, yEntre los considerandos, se indica que este aumento se debe a “razones de administración tributaria y de equidad” que “tornan aconsejable” el aumento de las alícuotas de percepción.En octubre últimopara atesoramiento personal (“ahorro”) y el de gastos en el exterior de hasta US$ 299 (“tarjeta”) con aquel para gastos en el exterior superiores a US$ 300 (“Qatar”), sumándoles la percepción de Bienes Personales, la cual pasó de un 5% a un 25%.