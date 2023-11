Deportes

23-11-2023 10:02 - 26 de julio y el 11 de agosto

La alcaldesa de París puso en duda que el transporte público esté a punto para los JJOO

"No podemos igualar el nivel de puntualidad y comodidad. Aún nos encontramos en dificultades. Hay lugares en donde el transporte no estará listo porque no habrá número de trenes ni frecuencia”, explicó Anne Hidalgo.