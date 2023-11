El Papa pidió formar a los varones para "relaciones sanas" y lamentó la violencia contra las mujeres

Foto: Archivo AFP.

El papa Francisco pidió este jueves formar a los varones para "relaciones sanas" y lamentó la violencia contra las mujeres, al recibir a un grupo de la Federación Italiana de Semanarios Católicos."Lo vemos en las muy tristes noticias de estos días, en las terribles noticias de violencia contra las mujeres; que urgente es educar en el respeto y el cuidado: formar hombres capaces de tener relaciones sanas", reclamó el pontífice este jueves en el Vaticano."Comunicar es formar al hombre. Comunicar es formar sociedad. No abandones el camino de la formación, los llevará lejos", agregó el Papa.Durante el discurso de este jueves, Francisco animó también a los representantes de la prensa católica a tener "prudencia y sencillez" en el mundo digital."Son dos ingredientes educativos básicos para orientarse en la complejidad actual, especialmente de la web, donde es necesario no ser ingenuo y, al mismo tiempo, no ceder a la tentación de sembrar ira y odio", sostuvo luego durante el encuentro del que participaron otros grupos de medios católicos.