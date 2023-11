Guillermo Fernández presenta "Volver" y su premio Carlos Gardel, en el Tasso

Guillermo Fernández y los temas de "Volver", su último disco.

Este viernes 24, Guillermo Fernández volverá con su música al escenario del Tasso en San Telmo, con los temas de su álbum "Volver", reciente ganador del Premio Carlos Gardel, acompañado por el maestro César Angeleri.



En la sala ubicada en Defensa 1575, presentará tangos y canciones criollas de ese último álbum, y recorrerá temas que lo vienen identificandio como uno de los más importantes artistas de la música popular argentina.



En diálogo con Telam, Fernández, a quien muchos todavía recuerdan cuando siendo un niño comenzó su carrera en Grandes Valores del Tango y supo construir una carrera tanto aquí como en el mundo, habló de su presente y de su espectáculo. Este viernes 24,volverá con su música al escenario del Tasso en San Telmo, con los temas de su álbum "Volver", reciente ganador del Premio Carlos Gardel, acompañado por el maestroEn la sala ubicada en Defensa 1575, presentará tangos y canciones criollas de ese último álbum, y recorrerá temas que lo vienen identificandio como uno de los más importantes artistas de la música popular argentina.En diálogo con Telam, Fernández, a quien muchos todavía recuerdan cuando siendo un niño comenzó su carrera en Grandes Valores del Tango y supo construir una carrera tanto aquí como en el mundo, habló de su presente y de su espectáculo.

-¿Cómo surgió "Volver"?



-Un álbum aplaudido y premiado...







Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Guillermo Fernandez (@guillermofernandeztango)

-Este álbum obtuvo el premio Gardel a la música y para nosotros significó temáticamente esencial porque este disco tiene que ver con Gardel, con el origen de nuestrontango, con las canciones criollas de esos hombres y mujeres que se mezclaban en los arrabales, con gente que venía del campo, por otro lado con inmigrantes de todo el mundo, , gente que perdió su pueblo, su idioma, y empieza su estancia en esta tierra llorando, y es cuando el zorzal descubrió que se necesitaba una nueva música que expresara el nuevo sentimiento de la nueva urbe.

-¿En qué estás trabajando actualmente?



-En una tésis de la música, la poesía y el tango, mezclado con psicología y filosofía como vehículos de introspección para encontrar significados, en esta época tan difícil. Será una serie de 11 capítulos de un audiovisual. Carl Jung decía que "Tu mirada solo se aclarará cuando puedas ver dentro de tu corazón. Aquel que mira hacia afuera sueña y el que mira hacia adentro despierta. Es que la humanidad, por descifrar, el enigma del sufrimiento forjó herramientas que nos ayudan a superar el dolor, la ciencia, la religión y el arte.



-Pero vos te quedaste con el arte...



-Entre todos yo creo que él es el único que puede producir esa magia, esa belleza y profundidad que comprende y es ahí donde se puede dotar de sentido a la existencia. Por eso este trabajo, por eso insisto insisto en realizar un viaje interior a través del tango, que definitivamente puede transformar la tragedia en esperanza instantáneamente. El tango te alerta, te incita a buscar y te ayuda a encontrar. Nietzhe decía "ningún precio es demasiado alto para poseerte a tí mismo.



-¿Qué esperas de la presentación este viernes en el Tasso?



-Espero este viernes contarle al público experiencias con pueblos tan dispares, porqué siento que el tango es una de las mejores músicas del mundo, una mezcla de autore e intelectuales con poetas que decantan en canciones con una sana simbiosis, tan sanas que llegan al corazón por impulsos sentimentales y van muchos más allá de la barrera del idioma.



-¿Tenés preparado algo para despedir el año?



-Antes de que termine el año, el 20 de diciembre, viene un discazo que se va a llamar El cantor de tangos con una orquesta increíble con 16 músicos, músicas de lo mejor del género con arreglos míos y Cristian Zárate. Ya salieron tres cortes y el 20 ya estará en su totalidad.

-Volver surgió de la gira que emprendimos con Cesar Angeleri por Europa necesitábamos repetir en Buenos Aires la experiencia de vida en los teatros de allá con mucha gente local oriunda de Oxford, Londres, Otarve, París, Salerno en Italia, La Coruña o Vigo un repertorio basado en tangos pero también muchas música argentina devenida del folclore y el rock nacional. Además, regresar al lugar de pertenencia para un concierto se convierte para nosotros en un quehacer ineludible, para nuestra creatividad artística, nos nutrimos de nuestra añoranza, de nuestra juventud. No olvidar de dónde uno proviene es conciencia de clase, , volver siempre es estar llegando, y me vienen las palabras del maestro Anibal Troilo "alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio, pero cuándo, cuándo... si siempre estoy llegando.