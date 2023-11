Desde la CGT destacaron el rol del Estado en las paritarias para "equilibrar fuerzas"

Jorge Sola / Foto: Identidad Sindical

El secretario de Prensa y Comunicación de la CGT,, cuestionó este miércoles las definiciones del presidente electosobre lascomo "una negociación entre privados" y advirtió que "sacar aldel medio es dejar indefensos a los trabajadores y los gremios"."Entre los empleadores y los trabajadores existe una gran diferencia, por eso en Argentina hay una norma y un derecho protectorio del trabajo que es la Ley de Contrato de Trabajo", explicóen diálogo cony aseguró que si bien es cierto que las paritarias se plantean como negociaciones entre privados, el Estado en ese contexto "es el encargado de equilibrar las fuerzas” porque "también se discuten derechos, y ahí el Estado tiene una función de regulador en la negociación".El dirigente gremial consideró que elinterviene "de una manera indirecta" y su función es "indispensable" para influir en la "protección hacia el más débil, que son los trabajadores, a través del Ministerio de Trabajo"."Sacar aldel medio es dejar indefenso a la parte más débil, los trabajadores y los gremios", advirtió y aseguró que la propuesta desobre desregular las paritarias para que sean negociaciones bilaterales entre empleadores y empleados "es empoderar a la parte que aún tiene más poder, que es la que tiene el capital y el trabajo".también recordó que eles "una de las partes en una paritaria muy importante que es en la de sus propios empleados públicos y en esa no hay privados. De un lado esta ely del otro los empleados estatales".Sobre la posibilidad de que no se abone el aguinaldo de diciembre para los empleados estatales, en base a unas declaraciones del propioaseguró que "no podrá hacerlo sin un conflicto en ciernes con la Justicia y con los trabajadores" de manera que no pagar el aguinaldo implicaría "el reclamo de los trabajadores estatales en la calle y en cada una de sus dependencias".En una entrevista con Telefé Noticias realizada la noche del martes,fue consultado por los gastos corrientes del Estado en diciembre próximo, entre ellos si está garantizado el pago del aguinaldo a los empleados, y qué pasaría si se recauda menos de lo que hay que gastar."Recortarán lo que tienen que recortar", remarcó el presidente electo.Al respecto de estas declaraciones el dirigente de la CGT afirmó que "ser presidente te da muchísimos atributos, pero no todos, y menos ir contra una ley. Hay una ley que dice que es obligatorio el pago del aguinaldo dos veces al año".