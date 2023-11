Milei continúa con reuniones para la transición y recibió el saludo de referentes internacionales

Foto: Víctor Carreira (archivo).

Gracias a cada uno de los líderes del mundo que se comunicaron conmigo para felicitar a nuestro equipo y manifestarme sus buenos deseos para el futuro de la Argentina.



Agradezco especialmente a Su Santidad @Pontifex_es y a @Almagro_OEA2015, @DanielNoboaOk, @David_Cameron,… — Javier Milei (@JMilei) November 22, 2023

Villarruel dijo que la reunión con Cristina Kirchner fue "histórica para todos los argentinos"

El sorteo del sueldo

Iñaki Gutiérrez. Foto: Camila Godoy

El presidente electo, Javier Milei, continuó con las reuniones con su equipo de gabinete para la transición y recibió el llamado del mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, quien le expresó el interés de Washington en "seguir fortaleciendo la sólida relación bilateral".El economista libertario realizó sus reuniones en su oficina del Hotel Libertador, lugar en donde está instalado desde octubre.Milei, excandidato a jefe de Gobierno, para trabajar sobre la coordinación de los equipos de trabajo.Recibió además, y expresó su reconocimiento "al mandatario estadounidense en la gestión por la liberación de los rehenes a manos del grupo terrorista Hamas".El llamado de Biden al líder de La Libertad Avanza, quien en declaraciones a la prensa confirmó que el mandatario norteamericano no podrá viajar a Buenos Aires para asistir a la ceremonia de asunción de Milei.El contacto telefónico entre ambos dirigentes fue luego confirmado por la Oficina del Presidente Electo República Argentina, en un comunicado., señaló el documento.En la conversación, ambos "coincidieron en la importancia del fortalecimiento de las relaciones bilaterales".Durante la jornada,Y en, conversó sobre "la importancia del crecimiento económico de la región".Según indica el documento de prensa, en esa charla la mandataria peruana le expresó a Milei su "intención de estar presente en la asunción, previa consulta al Congreso de su país"."Gracias a cada uno de los líderes del mundo que se comunicaron conmigo para felicitar a nuestro equipo y manifestarme sus buenos deseos para el futuro de la Argentina", indicó el presidente electo desde su cuenta de X (ex Twitter).En esta línea, agradeció "especialmente a su Santidad el Papa Francisco" y al titular la OEA, Luis Almagro; al presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa; al ex primer ministro británico y actual canciller, David Cameron; al presidente francés, Emmanuel Macron; al presidente chileno, Gabriel Boric; a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; al presidente del Banco Interamericano Ilan Goldfajn; al presidente de Estado de Israel, Isaac Herzog; y a la titular del Fondo Monetario Internacional Kristalina Giorgieva.También lo hizo con, entre otros dirigentes.Por su parte, la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, mantuvo un encuentro con Cristina Fernández de Kirchner en el senado.El encuentro se llevó a cabo durante una hora y, al finalizar, Villarruel hizo declaraciones en la puerta de ingreso de los senadores, sobre la calle Hipólito Yrigoyen, a la vez que la oficina de la Vicepresidenta emitía un comunicado a través de la red social X."Fue una reunión cordial, donde hablamos de la transición. Que será ordenada, respetuosa, donde ella y la persona que designó para la transición nos explicó el funcionamiento del Senado y los próximos pasos a seguir en los siguientes días", comentó Villarruel ante los medios reunidos a la salida de su encuentro con Fernández de Kirchner.Además, Milei sorteó por vigésima tercera y última vez su sueldo con un monto estimado de $1.762.835,69."El Presidente Electo Javier Milei acaba de sortear su sueldo número 23, promesa realizada hace casi dos años, la cual viene cumpliendo religiosamente todos los meses. El único político honesto y con palabra es Javier Milei", sostuvo el asesor comunicacional de Milei, Iñaki Gutiérrez.