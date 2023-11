Un partido de extrema derecha lidera las elecciones legislativas en Países Bajos

El líder del partido de ultraderecha Partido por la Libertad se mostró feliz con los resultados provisorios de los comicios legislativos desarrollados este miércoles.

"Europa siguió de cerca estas elecciones anticipadas, ya que Mark Rutte, cuya renuncia como primer ministro desencadenó los comicios, desempeñó un destacado papel en cuestiones que van desde el rescate de la zona euro - en la que su posición austera le ponía a menudo en desacuerdo con los países del sur de Europa - hasta la guerra en Ucrania"

este miércoles en Países Bajos, según sondeos a boca de urna, y esta victoria pondría fin a 13 años del gobierno de centroderecha del primer ministro Mark Rutte. Según el sondeo de Ipsos, ganando cómodamente las elecciones por delante de la alianza de izquierdas de Frans Timmermans, con 26 escaños, y del bloque de centroderecha, con 23, informó la agencia AFP. De confirmarse, el resultado supondría que puede tener efectos mucho más allá de las fronteras de Países Bajos. Si se confirma en los resultados finales, que Bruselas acogerá con recelo, ya que el PVV prometió un referéndum sobre la permanencia de Países Bajos en la Unión Europea. "Puede que no sea lo que buscan otros partidos en Europa o en otros países, pero bueno, así es la democracia", declaró el político de 60 años tras depositar su voto. Que incluye el cierre de fronteras y la deportación de inmigrantes ilegales, parece haber calado hondo entre los votantes neerlandeses. No obstante, no está claro si Wilders podrá reunir el apoyo necesario para formar una coalición lo suficientemente amplia para formar un gobierno viable. Los líderes de los otros tres principales partidos declararon que no formarían parte de una coalición liderada por el PVV. Y por ahora, la incertidumbre es total. Después del récord de longevidad en el poder de Rutte, apodado primer ministro "teflón" por su capacidad para superar los escándalos, los neerlandeses buscan igualmente un cambio en la manera de gobernar, según los expertos. Tras diferencias "irreconciliables" sobre la inmigración. Unos días después, anunció que abandonaba la política. Durante semanas, los sondeos predijeron una reñida carrera entre tres candidatos, pero en los últimos días de campaña detectaron un avance inesperado de la extrema derecha, que quedó entre los favoritos luego de la renuncia de Rutte, en julio pasado. En este contexto, Europa sigue de cerca estas elecciones anticipadas, en las, en virtud de la forma de Gobierno parlamentaria de Países Bajos, los votantes renovarán el Parlamento, que luego designará a un primer ministro. La inmigración, el coste de la vida y la crisis de la vivienda, que afecta principalmente a los jóvenes votantes neerlandeses, han sido los principales temas de las elecciones, según mostraron los sondeos.