La Comisión Europea estudiará amnistía para independentistas catalanes

Lase propone estudiar "muy cuidadosamente" una posiblepara los independentistas catalanes, que el socialismo dehabría acordado para asegurar un nuevo período de gobierno del líder del PSOE,, según afirmó el comisario de Justicia,"Puedo asegurarles que la Comisión seguirá ocupándose de esta cuestión y estará atenta a su desarrollo", aseguróal inicio del debate sobre las amenazas para el Estado de derecho enEl comisario aclaró que los servicios comunitarios continúan analizando la ley remitida por el Gobierno, por lo que no hay aún un dictamen legal formal, pero insistió en que tal examen se va a realizar "muy cuidadosamente, de manera independiente y objetiva".Un acuerdo entre el, el partido independentista catalán Junts per Catalunya (JxCat) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) habilitó la nueva investidura dePor ese acuerdo, las partes negociaron la presentación ante el Parlamento español de una ley de amnistía para los involucrados en laen 2017.La idea de una ley de amnistía causó revuelo enpor las denuncias de su impacto en el Estado de derecho y, por eso, el pleno del Parlamento Europeo organizó el debate a instancias del bloque conservador.En el recinto, la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales española, Ángeles Moreno, defendió la constitucionalidad de la amnistía pactada por elcon, y dejó en claro que se trata de una norma aún en curso de tramitación nacional y de competencia "exclusivamente" nacional."Un debate en profundidad sobre una ley no aprobada y de exclusiva competencia nacional no contribuye a mejorar la democracia europea; todo lo contrario, muestra tendencias preocupantes", lamentóen su intervención.El legislativo regional discutía en su sede de Estrasburgo, Francia, si el proyecto del oficialismo español resultaba una amenaza para el Estado de derecho.Moreno explicó que estaba limitada en su intervención al comparecer en nombre del Consejo de la UE, porque Madrid ejerce la presidencia de turno, pero se quejó de que se discuta sobre "política interna española" en la Eurocámara, algo sobre lo que "apenas hay precedentes".Argumentó que la ley de amnistía es "inequívocamente una cuestión constitucional interna española", que debe debatirse en el Congreso español y que "salvaguarda las normas y valores españoles".Además, remarcó, si finalmente es aprobada por el Parlamento español, el texto estará sometido al control del Tribunal Supremo y, en última instancia, serán los jueces competentes quienes la ejecuten.Los voceros de las representaciones del conservadory del ultraderechista, del otro lado, reclamaron al Parlamento que actúe ante la amnistía, reportó la agencia Europa Press.La jefa del bloque de socialistas y demócratas, Iratxe García, juzgó que la declaración de independencia deen 2017 desató "la mayor crisis territorial de la democracia española".Para resolver ese conflicto, acotó, hay "dos caminos: el camino fracasado de la imposición y de la amenaza, o el camino del diálogo, del entendimiento y la reconciliación", informó laA su turno, el alemán Mandred Weber, líder bloque conservador del Partido Popular Europeo, advirtió que "cuando la corrupción, la violencia y aún el terrorismo quedan impunes, eso rompe el Estado de derecho".Para Weber,"pasará a la historia como el hombre que quebró el Estado de derecho".La portavoz del PP en la UE, Dolors Monserrat, reclamó a Europa "escuchar el grito de millones de españoles" que rechazaron la amnistía en las calles porque “acaba con la igualdad ante la ley, la independencia judicial y la separación de poderes"."Una amnistía que crea ciudadanos de primera y de segunda. Escucha Europa al expresidente socialistadecir no. Escucha Europa, actúa Europa", enfatizó Monserrat.