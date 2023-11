El nivel de actividad económica bajó en septiembre 0,7% interanual

Este indicador permite anticipar las tasas de variación del producto bruto interno (PBI), que se informa de manera trimestral

En lo que hace a las exportaciones, solo un 16,9% de los empresarios anticipó aumentos en las ventas al exterior hasta diciembre, frente a un 27,6% proyectó bajas y un 55% que dijo no vislumbrar cambios respecto a la marcha actual, entre otras cuestiones

En agosto, el EMEA marcó una leve suba de 0,1% en el cotejo interanual, mientras que septiembre volvió a marcar números negativos, con una baja de 0,7%

La actividad económica bajó en septiembre 0,7% en relación a igual mes de 2022, al tiempo que se mantuvo sin cambios frente a agosto pasado, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).De esta manera, durante los nueve primeros meses del corriente año el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) acumuló un retroceso del 1,5.Por sectores, en septiembre las principales bajas se anotaron en Industria, con una merma de 3,6%; Agricultura y Ganadería, -2,2%; Intermediación financiera, -1,7%; y Comercio mayorista y minorista, -1,1%%.Por el contrario, se anotaron subas del 8,9% en el sector pesquero; 6,1% en explotación de minas y canteras, donde sobresalió la explotación de litio; 7,2 en la distribución de Electricidad, gas y agua; 2,1% en Hoteles y restaurantes; 2,1% en servicios médicos y de salud; 2,5% en Enseñanza; y 1,4% en la actividad inmobiliaria.En base al anticipo presentado por el Ministerio de Economía a mediados de septiembre pasado con los principales lineamientos del Presupuesto 2024, el nivel de actividad económica del corriente año cerrará con una merma de 2,5%.Para 2024, por su parte, se estima un crecimiento de 2,7%.La discusión de la iniciativa esta demorada en el Parlamento, debido a que el por entonces candidato por La Libertad Avanza, el ahora presidente electo Javier Milei, propuso postergar el tratamiento del proyecto para luego de que defina el nuevo gobierno.Por su parte, las consultoras que participan en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central estimaron -a fines de octubre pasado- que este año el nivel de actividad económica caerá 2% en relación al 2022 y que en 2024 el rojo será de -1,6%.El informe Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) refleja la evolución de la actividad en el conjunto de los sectores productivos a nivel nacional.Este indicador permite anticipar las tasas de variación del producto bruto interno (PBI), que se informa de manera trimestral.Entre los datos relevados por el estimador se puede citar la evolución del comercio internacional, que en septiembre arrojó un déficit de US$ 793 millones, contra una ganancia de US$ 381 millones verificada en igual mes de 2022.Esto se dio en medio de una retracción del comercio, ya que la facturación por exportaciones bajaron 23,5% -por un monto total de US$ 5.751 millones- afectada esencialmente por la sequía-, contra una merma del 8,3% interanual en las importaciones, que sumaron US$ 7.137 millones.Además, en el noveno mes del año, la caída de la producción industrial, que el EMAE ubicó en 3,6 % estuvo acompañada por perspectivas desfavorables para el corto y mediano plazo para el sector empresario, en base a los resultados de una encuesta cualitativa del Indec.Al respecto, el 36,6% de los empresarios consultados por el organismo proyectó que el consumo interno seguirá en baja hasta diciembre inclusive, contra un 20,6% que anticipó una mejora y un 42,8% que mantuvo sus previsiones.En lo que hace a las exportaciones, solo un 16,9% de los empresarios anticipó aumentos en las ventas al exterior hasta diciembre, frente a un 27,6% proyectó bajas y un 55% que dijo no vislumbrar cambios respecto a la marcha actual, entre otras cuestiones.El detalle mensual del EMAE marcó un inicio de año positivo, ya que en enero el nivel de actividad de la economía marcó una suba de 2,9%. La tendencia ascendente se mantuvo durante febrero y marco, con avances de 0,1% y 1,2%, respectivamente.El primer resultado negativo, explicado esencialmente por la sequía, se produjo en abril, con una baja de 4,3% en el nivel de actividad.A la que se sumaron luego los meses de mayo (-5,6%), junio (-4,7%) y julio (-1,5%).En agosto, el EMEA marcó una leve suba de 0,1% en el cotejo interanual, mientras que septiembre volvió a marcar números negativos, con una baja de 0,7%.