Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Jueves 23 de noviembre

Viernes 24 de noviembre

Sábado 25 de noviembre

Domingo 26 de noviembre

Lunes 27 de noviembre

Martes 28 de noviembre

Miércoles 30 de noviembre

Boletín radial. Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales. Escuchalo en Spotify. Podcast. Hoy, en exclusiva, desde la vida cotidiana, nuestro corresponsal, Adrián Stoppelman, analiza el fenómeno antinatural de querer vivir en un edificio donde hay un salón de fiestas siempre activo. Escuchalo en Télam Digital El canal público de deportes continúa acompañando a nuestros atletas en la séptima edición de los Juegos Parapanamericanos, que se están llevando a cabo en Santiago, Chile, hasta el 26 de noviembre con transmisiones en vivo de 9 a 19 hEn esta edición del certamen continental participan casi 2.000 atletas provenientes de 31 países. Además de ir por las medallas, se otorgan plazas para los Juegos Paralímpicos París 2024 en Fútbol para Ciegos, Goalball, Básquetbol en Sillas de Ruedas y Rugby en Sillas de Ruedas, mientras que, en deportes como Para Atletismo, Para Natación y Para Powerlifting, se podrán registrar las marcas mínimas necesarias y/o sumar puntos importantes para el ranking de clasificación paralímpica.Con Emiliana Colo Merino. Invitada en vivo: Victoria BirchnerProducción: Chaco TV. Mediante entrevistas e informes especiales, en cada una de las emisiones se abordan temas vinculados a tecnologías sociales y culturales, internet de las cosas, conectividad, seguridad de datos, robótica, big data, gobierno electrónico y empresas de base tecnológica, entre otros.Relata: Javier Vicente. Comenta: Daniel CacioliEstreno. Serie documental - 2 capítulos.Los presentadores egipcios Yasmin El Shazly y Mahmoud Rashad profundizan en los misterios y preguntas sin respuesta sobre la vida del “niño-rey”: la revolución religiosa y cultural iniciada por su padre, quiénes lo asesoraron en su ascenso al trono (a una edad muy temprana) y la circunstancias que rodearon su prematura muerte. Con un acceso poco común a funcionarios gubernamentales, incluido el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Mostafa Waziri, y los renombrados egiptólogos Zahi Hawass, Fayza Haikal, Salima Ikram, entre otros/as, El Shazly y Rashad viajan por todo Egipto en busca de respuestas.Estreno. Un especial que busca investigar cómo circula el odio en nuestra sociedad, tanto en la práctica cotidiana como en las palabras, gestos y miradas que se entrelazan en la esfera pública, sobre todo a través de las redes sociales.Con la conducción de Ana Cacopardo, el documental busca diseccionar el entramado social que habilita el crecimiento y la aceptación de estos discursos.Video. Un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda. Ahora en Télam Digital, YouTube y redes.Video y radio. Un noticiero federal con las información destacada de las provincias argentinas. Ahora en Télam Digital y YouTube Relatos: Gustavo Kuffner. Comentarios: Miguel Osovi y la participación especial de Gabriela Previtera.A través de experimentos divertidos y demostraciones, diferentes respuestas a preguntas de la vida cotidiana, para despertar el interés por la ciencia, explorar y comprender el mundo que nos rodea. Con Tomás Fonzi, las chicas, los chicos y sus docentes, explican los fenómenos de las ciencias naturales, la física y la química. Esta temporada, en escuelas primarias de la Provincia de Buenos Aires.Es el corazón comercial del barrio de Flores. La zona de avenida Avellaneda, adonde llegaron hace más de cien años inmigrantes de Siria y Líbano, tanto judíos como musulmanes, y sus descendientes aún viven con sus negocios y escuelas. Este documental refleja una historia de convivencia de vecinos de diferentes credos que atravesaron turbulencias políticas en sus países de origen y en la patria adoptada.Cada viernes de noviembre, desde las 20.00, la Radio Pública presenta "Pogo", un nuevo ciclo de sesiones en vivo con bandas nacionales de distintos estilos musicales y propuestas artísticas, público en vivo y toda la mística de Nacional Rock.Video. En este nuevo segmento de Télam el diseñador Francisco Ayala, se propone incorporar esa nueva mirada que no solo atraviesa a la industria de la moda, sino que se propone un profundo cambio cultural. Ahora en Télam Digital y YouTube Panorama Radial. Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana. Escuchalo en Spotify Un documental dedicado a la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, a un año de su fallecimiento. A través de su propia voz, nos sumerge en el tejido de su vida. A partir de los testimonios de sus últimas entrevistas, de los históricos discursos que brindó en la Plaza de Mayo, de archivos e imágenes que revelan su esencia, sensibilidad y fortaleza, este especial construye el retrato de una de las Madres del pueblo argentino, con toda su vitalidad, con toda su fuerza y con toda su potencia transformadora.Fecha 9. Relatos: Lola del Carril. Comentarios: Claudia Villapun. Notas en campo de juego y testimonios a cargo de Romina Sacher y Gabriela Previtera.Fecha 14. Relatos: Gustavo Cima. Comentarios: Miguel Osovi. Notas: Romina Sacher.Video. Episodio Estreno.Natalia Mazzei presenta los grandes temas ambientales del momento. Ahora en Télam Digital, YouTube y redesAudio. Boletín de cuatro minutos con lo más sobresaliente del deporte nacional e internacional. Escuchalo en Spotify Fecha 16. Además, se presentará la duodécima y última fecha del Campeonato de TC Pick Up y el TC Pista Pick Up.Relatos: Federico Camps. Comentarios: Sergio Tenaglia. Notas con testimonios en boxes a cargo de Nicolás Neuss y Daniel Perriard.Relatos: Juan Carlos Artelino. Comentarios: Santiago Dezio.Relata: Jorge Godoy. Comenta: Santiago Lucia.Relata: Eladio Arregui. Comenta: Nicolás AlvarezPodcast. El poeta santafesino no pudo escuchar sus letras transformadas en canciones como “Mamá Angustia” o “Cuando estoy triste”, con una interpretación sentida de la gran Mercedes Sosa. Canciones que perduran a través de la historia. Escuchalo en Télam Digital En una nueva clase magistral de “Física en segundos”, Anibal Kacero busca difundir la ciencia y explicar la física para ayudar a quienes estén cursando la materia en el CBC y, al mismo tiempo, hacer entendible esta disciplina para cualquier persona curiosa por la ciencia. Miralo por el canal de Twitch Lunes a domingo. Repasamos los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Ahora en Télam Digital y YouTube. Audio y video. Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. Ahora en Télam Digital, YouTube Episodio estreno. El Giow propone explorar distintos oficios artesanales y digitales con el propósito de compartir la experiencia de la creación. Asisten a los streamings personalidades invitadas, especialistas en saberes relacionados con la ciencia, el arte o la tecnología. Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA) canal 22.5 o por Streaming en el sitio de TEC. Podés ver esta emisión el miércoles a las 19.00 en Twitch VIdeo. Valeria Luiselli, se convirtió en la primera escritora latinoamericana en entrar en la Biblioteca del Futuro: un lugar en el que se guardan manuscritos hasta el año 2114, momento en el que se imprimirán con papel sacado de un bosque protegido en Noruega para tal fin. Este video forma parte de “Futuro Inmediato”, la serie de Télam que explora las ideas detrás de un mundo en constante transformación. Ahora en Télam Digital, YouTube y redes.Episodio estreno. El equipo de Ciencia del Fin del Mundo propone, no solo debatir y reflexionar acerca de las últimas novedades sobre diversos temas de la ciencia que se hace al sur del sur, sino develar los secretos más sorprendentes de cada caso. Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5 y por Streaming en vivo en el sitio de TEC. Podés ver esta emisión el jueves a las 19.00 en Twitch Este nuevo conjunto de música de cámara formado en 2022 por Pablo Zamora en violín, Gabriel Mateos en viola, Georgina Mussin en violonchelo y Alan Kwiek en piano, se caracteriza por difundir principalmente obras de autores argentinos y de mujeres compositoras, además de ofrecer al público el repertorio tradicional escrito para esta formación. Presentarse a las 19.45 en Maipú 555. Entrada gratuita.