ATE rechazó el no pago del aguinaldo: "la motosierra de Milei empieza por el trabajador"

Foto: Leo Vaca.

La Ley 23.041 de orden público establece el pago del sueldo anual complementario en la administración pública central y descentralizada, empresas del Estado, mixtas y de propiedad estatal, por lo que "no es una opción del Presidente obviarlo" señaló Aguiar

El dirigente gremial aseguró que la ATE "no aceptará que se deje de pagar el medio aguinaldo", y enfatizó que "cada vez es más evidente que la nueva gestión que asumirá el 10 de diciembre pretende que la primera variable de ajuste sean los trabajadores

El secretario general nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, señaló este miércoles que "la motosierra de Javier Milei empieza por el aguinaldo y no por la casta", al salir al cruce de las declaraciones formuladas por el presidente electo, quien puso en duda el pago del sueldo anual complementario en diciembre próximo.La organización sindical rechazó en un documento la posibilidad de que no se abone el aguinaldo de diciembre a los trabajadores de la administración pública nacional, y se preguntó si "el recorte del gasto anunciado por Milei no era solo para la política"."Parece que la motosierra de Milei empieza por el aguinaldo de los trabajadores y no por la casta", sostuvo Aguiar, quien reseñó que el pago del aguinaldo es un derecho conquistado en diciembre de 1945, "se cumple de forma ininterrumpida hace 87 años y fue incorporado a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) 20.744", señaló el documento.En una entrevista con Telefé Noticias realizada este martes, Milei fue consultado por los gastos corrientes del Estado en diciembre próximo, entre ellos si está garantizado el pago del aguinaldo a los empleados, y qué pasaría si se recauda menos de lo que hay que gastar."Recortarán lo que tienen que recortar", remarcó el Presidente electo.El dirigente gremial aseguró que la ATE "no aceptará que se deje de pagar el medio aguinaldo", y enfatizó que "cada vez es más evidente que la nueva gestión que asumirá el 10 de diciembre pretende que la primera variable de ajuste sean los trabajadores en lugar de dejar de abonar la deuda externa al Fondo Monetario Internacional (FMI)".Aguiar advirtió que "el próximo gobierno de Milei es el que empujaría la paz social por la ventana como un orco incivilizado que atenta contra la ley", y se preguntó "dónde quedó aquello de que 'dentro de la ley todo y fuera de la ley nada'", afirmó el sindicalista.La Ley 23.041 de orden público establece el pago del sueldo anual complementario en la administración pública central y descentralizada, empresas del Estado, mixtas y de propiedad estatal, por lo que "no es una opción del Presidente obviarlo", aseveró."Si el presidente electo opta por ello estaría violando un derecho de orden público", puntualizó Aguiar.