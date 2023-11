Pablo Biró: "Aerolíneas Argentinas es de todos los argentinos" y "aporta al país"

El secretario general de APLA señaló que "no hay piloto que no trabaje"

Pedido de disculpas

Foto: Maxi Jonas

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, sostuvo que Aerolíneas Argentinas "es de todos los argentinos" y resaltó el "desempeño" de sus empleados y "el aporte económico" que genera al país., expresó Biró al canal A24 ante las declaraciones del presidente electo Javier Milei.Milei dijo que iba a dejar la empresa "en manos de sus trabajadores", quienes -sostuvo- "en un contexto de aumento de la competencia van a expulsar a los que se dedican a hacer política en lugar de trabajar".El secretario general de APLA señaló que "no hay piloto que no trabaje", que "los buenos números de Aerolíneas son gracias a cada trabajador que se rompe el alma" y que goza de un "nivel de reconocimiento a nivel mundial porque siendo una compañía pública funciona muy bien"., refirió Biró, quien se mostró abierto a entablar comunicaciones con las nuevas autoridades después del 10 de diciembre.Asimismo, el también presidente de la Federación de Sindicatos de Pilotos de Latinoamérica (Fespla) rectificó sus dichos en declaraciones a Radio Nacional Rock, donde dijo que "si Milei se quiere cargar a Aerolíneas nos va a tener que matar", y refirió que fue una expresión "poco feliz y sacada de contexto"."Fue muy poco feliz porque necesitamos armonía ante un 55% que votó pidiendo un cambio", reflexionó, pero contextualizó que la amenaza de nuevas privatizaciones es un tema "sensible" para el sector que "sufrió mucho para recuperar" la aerolínea de bandera."Los aeronáuticos sufrimos la privatización, los palazos, las persecuciones, se robaron los aviones años atrás y es un tema sensible porque costó mucho recuperar Aerolíneas Argentinas", explicó Biró."Si Milei y su equipo están dispuestos a escuchar nuestra visión se la daremos. Aerolíneas está sana, hablamos con números; en el 2022 Aerolíneas Argentinas aportó setecientos mil dólares por hora al PBI", argumentó el sindicalista.Y agregó:Sin embargo, ante las primeras declaraciones de Biró, la excandidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, sostuvo que "las mafias sindicales estuvieron cuatro años en silencio y son cómplices del peor gobierno de la historia. No les importa la democracia, no les importan los argentinos"."Y ahora se sacaron todas las caretas: solo les preocupa no perder sus privilegios, destruyendo aún más las posibilidades de los trabajadores. El pueblo eligió un cambio que será profundo. A ver si lo entienden de una buena vez", remató Bullrich desde su cuenta de X retomando la frase rectificada por Biró.Quien también salió al cruce por la frase aclarada con posterioridad por el secretario general de APLA fue la diputada libertaria electa y futura canciller, Diana Mondino, quien advirtió que "la campaña del miedo no funcionó ni va a funcionar".