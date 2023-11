ATE movilizó en Jujuy: "Queremos discutir un Estado más eficiente, no para perfeccionar el saqueo"

Foto: Edgardo Valera

"ATE sale a la calle y va a defender cada puesto de empleo y no va a permitir que destruyan el Estado" Rodolfo Aguiar

Integrantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en Jujuy, encabezados por el secretario general a nivel nacional, Rodolfo Aguiar,y pidieron discutir un "Estado más eficiente, no para perfeccionar el saqueo".En ese sentido, advirtieron que, si se avanza en un modelo que "solo garantice más riquezas a los más ricos", los militantes de ese espacio van a "estar en las calles"."Venimos a protagonizar junto a las y los estatales jujeños esta enorme movilización yque se empieza a configurar después del balotaje", señaló Aguiar al dialogar con medios locales en la llegada de la manifestación hasta la plaza central de la provincia.Este martes, la conducción nacional de ATE decidió ely ratificó que "defenderá el Estado, los puestos de empleo y las políticas públicas conquistadas", en tanto que convocó a una reunión de consejo directivo nacional para el 14 de diciembre próximo."A nadie escapa que los primeros anuncios que deja trascender Javier Milei tienen que ver con la idea un ajuste brutal como tal vez no existan antecedentes a nivel nacional. Y. Frente a eso, ATE sale a la calle y va a defender cada puesto de empleo y no va a permitir que destruyan el Estado", dijo Aguiar en la capital jujeña.En tanto, el dirigente sindical apeló por la discusión de "un Estado más eficiente", pero no que "solo esté al servicio de las multinacionales y del gran empresariado nacional"., pero para que se garantice más y mejores prestaciones a la gente. Ahora, también se puede querer un Estado más eficiente para perfeccionar el saqueo que están haciendo del gas y el petróleo en el sur; del litio en el norte; del 80% de nuestra producción agropecuaria e industrial que se la llevan sin ningún tipo de control", reflexionó al respecto."Si quiere que ATE esté sentado en una mesa para discutir un Estado al servicio del pueblo, ahí vamos a estar. Ahora, si lo que quiere Milei es generar una mesa para discutir un Estado que le garantice solo más riquezas a los más ricos, nosotros vamos a estar donde estamos hoy, en las calles", completó.Finalmente,ante el "desprestigio y estigmatización" que se intenta, para, según acotó, "poder aplicar el ajuste que se quiere en el Estado"."Dicen que somos muchos los estatales, que no estamos calificados y que somos caros", enumeró y avanzó en analizar: "Primero, si tomamos el total de las personas ocupadas en la Argentina, menos de dos de cada diez prestan servicios en el Estado (menos del 20%), y ese promedio en Europa, por ejemplo, en Francia, llega al 23%".En torno a lo que cuestan los trabajadores, refirió, en tanto, que si se analizan "las partidas de gastos corrientes, primero están jubilaciones y pensiones, luego subsidios económicos y las partidas destinadas a la promoción de políticas sociales y recién, cuartos, lo que es la inversión en personal"."Queremos dejar en claro desde Jujuy que,", señaló, por otro lado, el secretario general del sindicato en la provincia, Carlos Sajama, en adherencia a lo expuesto por Aguiar.La manifestación en la capital jujeña se concretó en el marco de una jornada de paro en demanda también al Gobierno jujeño de mejoras salariales y laborales, ante un final de gestión de Gerardo Morales "con despedidos, gente precarizada, bajos sueldos y amenazas de renovación de contratos para muchos compañeros".