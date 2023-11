El Museo británico renombrará a un emperador tras concluir que quería ser llamado como "dama"

Foto: Museo Capitolini.

¿Quién fue Heliogábalo?

Las repercusiones

Un museo británico se referirá al emperador romanocon el pronombre femenino de ella, luego de concluir que se trataba de una persona trans que quería ser llamada como "dama" y no como "señor", de acuerdo a la lectura de textos clásicos del siglo III.No sólo el presente se lee con perspectiva de género, también el pasado propone revisiones en clave de género y de diversidades para repensar cómo se ha contado la Historia. Eso es lo que hizo elde Reino Unido, que a partir de ahora mencionará al emperador de origen sirio Heliogábalo como "ella", en un acto de, ya que textos del siglo III sugerían que solicitó ser llamada como una mujer., dicen que dijo., explicó un vocero del museo a The Daily Telegraph, mientras que en declaraciones a la BBC destacó que se trata de educación y respeto "ser sensible a la hora de identificar pronombres de personas del pasado". La política del museo que alberga en su colección una moneda de plata de Heliogábalo establece que los pronombres utilizados en las exposicionesNacido como Marco Aurelio Antonino en la entonces provincia romana de Siria,, a los 18 años, en el año 222 d.C. Tuvo un corto reinado y según detalla El Español ha sido incluido en la lista de "los emperadores malos" o escandalosos del Imperio romano ya que, por ejemplo, cuando decidió sustituir a Júpiter, el dios principal del panteón romano, por "Elagábalo", deidad de su ciudad natal de Emesa, la moderna Homs, y de quien tomó su nombre cuando asumió el trono.Según las investigaciones, también la forma de ejercer su sexualidad ganó fama ya que se vinculó con mujeres y con varones no sólo en grandes fiestas sino en unión conyugal. Así lo ha planteado Cassius Dion, senador y contemporáneo de Heliogábalo, quien en sus crónicas -fuente principal de reconstrucción de ese tiempo histórico- contó que, además de otros amantes varones conocidos. En este matrimonio final, Dion escribe queEl debate sobre la identidad de género de Heliogábalo no es nuevo y divide a historiadores. A diferencia de quienes coinciden con la posición y lectura que adoptó el museo, del otro lado están, como forma de justificar el programa de gobierno del siguiente emperador y a reforzar las bondades de su reinado.Para, profesor de clásicos de la Universidad de Cambridge, "hay muchos ejemplos en la literatura romana de épocas en las que se utilizaban lenguaje y palabras afeminadas como forma de criticar o debilitar a una figura política". Y en el caso de Heliogábalo "usando maquillaje, pelucas y depilándose el cuerpo pueden haber sido escritas para socavar al impopular emperador", planteó el investigador a la BBC.En otra tesitura, se ubicó el concejal Keith Hoskins, quien declaró que textos como el de Dion dan evidencia "de que Heliogábalo definitivamente prefería el pronombre 'ella' y, como tal, esto es algo que reflejamos cuando hablamos de ella en los tiempos contemporáneos. como creemos que es una práctica habitual en otros lugares". "Sabemos que Heliogábalo se identificó como mujer y fue explícito sobre qué pronombres usar, lo que demuestra que los pronombres no son algo nuevo", dijo.