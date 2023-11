Los ricos y famosos se suman a la moda del marketing verde

Lauren Sánchez, Kim Kardashian y Selena Gómez. ¿Verdaderamente les interesa el planeta?

Desde 2021, Lauren Sánchez es la pareja de Jeff Bezos, el hombre que posee una fortuna de 169 mil millones de dólares. (IG laurenwsanchez).

Lauren ideó los #ClimateFriendlyFridays, es decir, los “viernes amistosos con el clima”, en los que ofrece a sus seguidosres recetas veganas. (IG laurenwsanchez)

Hace dos años, la periodista de televisión conquistó al dueño de Amazon. (IG laurenwsanchez).

La última excentricidad de Kim Kardashian: unos raros corpiños que pretenden crear conciencia del calentamiento global......

Otra "celebrity" que crea tendencia es Kendall Jenner, quien hizo una campaña de carteras de cuero ecológico diseñada por Stella McCartney, la hija de Paul (IG stellamccartney)

Selena Gómez propone recetas veganas para cuidar a los animales. (Prensa)

Desde ser leído como una conspiración filomarxista para frenar el libre mercado, a ser un problema que, mágicamente, las personas del 2050 ben sabrán cómo resolver con la tecnología de un futuro distópico.Sin embargo, en los últimos años, este tema salió del plano de la especulación o la futurologíaEl riesgo más grande que enfrenta la humanidad para asegurar su -frágil- supervivencia ya llegó y, organizaciones ambientalistas y movilizó acciones directas de millones de personas a nivel global.Dentro de este tsunami de ansiedad por el futuro que arrasa con las generaciones más jóvenes,y la desesperación de ver cómo los efectos de este fenómeno se vuelven incontrolables, en las redes sociales empezaron a señalarse a los principales culpables.son, justamente, sus causantes: los integrantes de las listas de billonarios de Forbes, las empresas trasnacionales más agresivas con el medioambiente y, también, los royals, jugadores de fútbol, influencers y famosos variopintos.Sus gustos excéntricos hasta lo ridículo,, sus fincas e islas vírgenes, sus mansiones escandalosas y cómo construyen una personalidad basada en la adquisición de bienes hechos para el 1% del 1%, fueron objeto de críticas virales. No solo porque, sino porque glorifican consumos altamente contaminantes y aspiracionales que, sin dudas, ya dejaron de ser cool, y pasaron al plano de lo irritante.Sin embargo,para hacer una campaña full amor-y-paz, el capitalismo siempre encuentra nuevas formas de absorber los reclamos de sus principales detractores para regurgitarlos en novedosos y excitantes mercancías. Es así que, ahora, los personajes y empresas más criticadas por su agresiva huella ambiental ya no ocultan el problema.Como contrarreacción,, lanzando productos orientados a un público interpelado por esta temática. O haciendo campañas digitales (de publicidad de ellos mismos) que giran alrededor de este tema, para posicionarse como aliados y referentes de la “conciencia verde”.Esto, haciendo girar la máquina de la acumulación de riqueza a costa de más consumo y degradación ambiental. Este fenómeno, que se apalanca en las redes, no solo genera confusión y banaliza el problema, sino que también promueve la idea neoliberal de que “cambiar el mundo empieza por ti” (y tus compras), como diría Alejandro Lerner.es una personalidad mediática y, desde 2021,, y uno de los integrantes del top 3 personas más ricas del mundo, con 168,5 miles de millones de dólares. La empresa de compras en línea produjo el año pasado 71,27 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono: no parece ser la opción más “green friendly”.Sin embargo, Lauren encontró una forma de paliar esta huella de carbono magnánima:. (Clima= una forma sutil de decir “calentamiento climático”). ¿De qué se trata? De recetas de burritos, margaritas o ensaladas veganas, donde reemplaza la carne por cáscaras de banana, por ejemplo, o los huevos por semillas de chía sustentables, que ella comparte en su IG.. Simplemente, propone la idea de que comer verduras es mejor para el clima, sin explicar demasiado el motivo.Obviamente, el escenario de estas preparaciones es de lujo:“Después de hacer un burrito se vuelve a su isla en su jet privado”, señala un usuario, cuyo comentario aún no fue borrado de un posteo con comentarios cerrados (por obvias razones). Como diría Mirta Legrand: “Deje de actuar, nadie le cree”.En un posteo que parece salido de un metaverso post-capitalista,, dueña de la marca de ropa interior Skims, lanzó un corpiño con (sonido de redoblantes) pezones falsos para que parezca que sus usuarias no están llevando ropa interior un día de invierno. El 1% de las ventas de este producto serán donados a organizaciones ambientalistas que trabajan para apoyar “a la gente y al planeta” (lo que sea que eso signifique).. El nivel del agua está creciendo. Las capas de hielo se están achicando”, dice Kim en una publicidad que no define su tono entre la realidad y la parodia,. Porque no importa qué tan caluroso esté, siempre parecerá que tienes frío”.es una diseñadora de modas británica y también hija del Beatle Paul McCartney. Como dueña de la marca que lleva su nombre, define que su ropa busca ser “pionera de un movimiento de lujo consciente”. ¿Es posible consumir bienes suntuosos y ser sustentable? Stella cree que sí, y se hizo un lugar en el mundo de la alta costura con sus vestidos de lujo manufacturados por mujeres africanas (o de algún país del sur global, ex colonia), pero en condiciones “dignas”; o con fibras naturales recicladas.Las fotos más recientes de su Instagram oscilan entre escenas de la MET Gala, una campaña donde Kendall posa desnuda arriba de un caballo para fomentar una cartera de cuero ecológica símil piel de equino y postales de una jornada “ambientalista”, donde posó con jóvenes modelos que sostenían carteles, como si estuviesen en una manifestación, que rezaban “¡Cambia la historia!”. Marchamose iniciando conversaciones sobre la moda consciente y la protección de nuestras criaturas”, escribió la designer sobre esta acción "cool" a favor de ¿el consumo responsable? ¿La sustentabilidad?Pero hay más. Lanzamientos de productos vegan hechos por, cenas de lujo en Hollywood para recaudar fondos para salvar a las tortugas de las Islas Galápagos y concursos de innovación ambiental impulsadas por royals como el príncipe William, son algunas de las otras iniciativas que dan cuenta del fenómeno del marketing verde, impulsado por ricos y famosos. Ricos y famosos que, mientras los simples mortales toman sus tragos en pajitas de cartón que se disuelven en la boca dejando gusto a madera, se toman jets privados para ir a eventos para promocionar una nueva línea de maquillajes hechos de tapitas de botellas.