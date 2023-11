Argentina debe reducir el uso de combustibles fósiles e impulsar energías renovables

Estados Unidos es el mayor productor y consumidor total de petróleo y gas, y representa más de un tercio de la expansión mundial prevista de petróleo y gas hasta 2050.

El panorama en Argentina

Argentina debe dejar de desarrollar proyectos de combustibles fósiles e impulsar las energías renovables con financiamiento internacional, aseguró este miércoles un nuevo informe de Climate Transparency, que analiza y hace recomendaciones específicas para cada país del G20 con respecto al cambio climático, y llamó a todas las naciones de ese grupo a "desarrollar e implementar planes ambiciosos de transición energética justa".En el informela asociación global que estudia la acción climática en los países del G20 afirmó que se necesita avanzar hacia la eliminación gradual del petróleo y el gas para limitar el aumento de la temperatura del planeta, en la previa a la COP 28, la conferencia anual del clima de las Naciones Unidas, que se celebrará en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, del 30 de noviembre al 12 de diciembre próximos."Sacar el carbón de la matriz energética no es suficiente. Es hora de que los países, que piden en voz alta la eliminación gradual del carbón pero guardan silencio para reducir su propia dependencia del petróleo y el gas, tomen medidas", sostuvo en el informe Mariana Gutiérrez, miembro de Climate Transparency en México.agregó.Estados Unidos es el mayor productor y consumidor total de petróleo y gas, y representa más de un tercio de la expansión mundial prevista de petróleo y gas hasta 2050, seguido de Canadá y Rusia.Los países industrializados lideran el camino en el consumo per cápita de petróleo y gas y no muestran signos de ambición para reducirlo sustancialmente, observan los autores.A su vez, los países integrantes del G20 consumen casi las tres cuartas partes de las reservas mundiales de estos combustibles.En su apartado sobre Argentina, el informe sostuvo que "el país debe dejar de financiar y desarrollar proyectos e infraestructura de combustibles fósiles"."A pesar de que Argentina se ha comprometido a no exceder las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 349 MtCO2e para 2030 y a lograr la neutralidad de carbono para 2050, los subsidios económicos para la energía han estado aumentando desde 2017. En 2021, según los datos del Presupuesto Abierto, los subsidios de suministro a las empresas de combustibles fósiles alcanzaron los 1.175 millones de dólares, lo que representa un aumento del 82 % en comparación con 2020", alertó el documento.También dijo quePor otro lado, aseguró que el país debe expandir las energías renovables con financiamiento internacional, con la mirada en potenciar proyectos de transición energética justa."Debemos tomar la iniciativa y apoyar a los países en desarrollo en la ampliación de la inversión en energías renovables, incluido el apoyo a la jubilación anticipada de la generación de energía basada en combustibles fósiles", señaló Wira A. Swadana del Instituto para la Reforma de los Servicios Esenciales (IESR) en Indonesia.A la vez que las subvenciones a los combustibles fósiles del G20 alcanzaron 1 billón de dólares en 2022, más de cuatro veces la cantidad proporcionada en 2021.La publicación más reciente de Climate Transparency se basa en la Agenda de Aceleración del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en la que pidió que al G20 se le sobrecargue la acción climática.