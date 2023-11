Angelini: "Apoyaremos a Milei en algunas cosas y en otras le pondremos límites"

"El 55% que votó a Milei sabe que la salida no es fácil, y que va a ser muy duro solucionar los problemas estructurales Federico Angelini, diputado nacional del PRO

El vicepresidente del PRO y diputado nacional por Santa Fe, Federico Angelini, aseguró este miércoles que desde ese sector políticoen aquellas cuestiones en las que no estén de acuerdo.Angelini, al hablar por radio 10, indicó sobre cómo será la relación entre el PRO y la nueva gestión presidencial de La Libertad Avanza (LLA) que “en algunas cosas el partido fundado por el"En algunas lo vamos a apoyar y en las que no le pondremos límites. El próximo Gobierno tiene que ir hacia un equilibrio fiscal lo antes posible y quitar los privilegios del sector político o público.”, ejemplificó el diputado nacional.Angelini reconoció que un eventual recorte de estos gastos de la política “no es lo critico del gasto público, del déficit fiscal”, aunque consideró necesario hacer estos recortes “simbólicos,”.En otro orden, al referirse al esquema de restricción de obra pública financiada por el Estado que anunció Milei, Angelini consideró que “el Estado nacional tiene que hacer obras estratégicas” y agregó que en muchos casos “”.“Un cordón cuneta no lo tiene que pagar el Estado nacional,”, argumentó.En este sentido, dijo que, por ejemplo, “el acceso a los puertos del gran Rosario,, y estas son las obras que tiene que encarar el Estado nacional”.Angelini(contratos de participación público-privada) que rigió para este tipo de obras durante la gestión de Mauricio Macri porque “ha funcionado en otras partes del mundo”, pero dijo que este esquema podrá aplicarse “una vez que esté estabilizada la macro”.En este sentido, Angelini dijo que “la, tienen que estar todas las fuerzas enfocadas en eso”.Al ser consultado sobre si esto implicará un ajuste, Angelini opinó que “, el que se está haciendo con una inflación al 150%”.Opinó asimismo que “el 55% que votó a Milei exige que esas decisiones difíciles que hay que tomar se tomen lo antes posible, que se diga la verdad y se muestre un camino”.“Pero ese 55% sabe -resumió- que”.En otro orden, aclaró que, se refiere a quienes “quieren romper las instituciones, los que tiraron 14 toneladas de piedras a una institución del Estado”, aludiendo a las protestas generadas alrededor del Congreso en diciembre de 2017, cuando se buscaba aprobar la ley de movilidad jubilatoria.Al respecto consideró que “El derecho de docente de hacer huelga existe, pero jamás ese derecho está por encima del derecho del niño de aprender, que es un derecho fundamental, porque si no se educa a ese niño le estás coartando su futuro”, puntualizó.