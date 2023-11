La ciudad de San Rafael será escenario de la travesía "Vuelta de los 7 Lagos"

“En 1996 fue el primer evento de estas características con casi unos cincuenta deportistas, que ahora se repetirá, con algunas modificaciones lógicas del paso del tiempo” Rubén Bergaglio

Foto: Ponce Alfredo.

La travesía no competitiva de Mountain Bike, Vuelta de los 7 Lagos, se realizará los díasen la ciudad mendocina de San Rafael, donde por tres días y dos noches deportistas de todo el país harán un recorrido de 212 kilómetros en bicicleta por los paisajes más lindos del sur de la provincia.El médico organizador de la travesía, Rubén Bergaglio, dijo a Télam que el recorrido será los días 15, 16 y 17 de diciembre cuando el grupo recorra los alrededores de los diques y lagos Galileo Vitali, El Tigre, Los Reyunos, Agua del Toro, Salinas del Diamante, El Nihuil, y Valle Grande.Serán tres días y dos noches en tres etapas de unos: Galileo Vitali- Agua del Toro; Agua del Toro-Nihuil; y Nihuil-Valle Grande.“Hay que estar entrando, por eso el interés de que quien anda en bicicleta sepa seguro que llega y un costo mínimo de inscripción para gastos comunes de alimentos y combustible de las camionetas de apoyo”, comentó el organizador.La experiencia, que no es competitiva sino puramente recreativa, convoca a lugareños y visitantes amantes del mountain bike a recorrer el famosoencabezado por la ciudad homónima, que cuenta con excelente infraestructura y una importante y diversificada oferta de servicios, alrededor del, con su río Atuel; y el, con el río del mismo nombre que surcan embalses y lagos creados por el hombre para obtener energía y sistematizar el riego.El organizador recordó que esta será la“En 1996 fue el primer evento de estas características con casi unos cincuenta deportistas, que ahora se repetirá, con algunas modificaciones lógicas del paso del tiempo”, dijo., recordó el médico.“Después lo hice tres o cuatro veces con una parada la primer noche en Agua del Toro, la segunda en El Nihuil, y la tercera a Valle Grande”, recordó., resaltó e hizo hincapié en que se trata de una travesía y no de una carrera.“Son tres etapas de unos 70 kilómetros (promedio), pero todo el día para hacerlos, así que sobra el tiempo”, aclaró, al tiempo que puntualizó que se contará de manera constante con, fruta y ayudarán con cualquier necesidad.