El Gobierno chileno confirmó la asistencia de Boric a la asunción de Milei

El mandatario chileno asistirá a la asunción presidencial / Foto: Presidencia de Chile.

Las realciones bilaterales

“Yo separaría el tema de las diferencias ideológicas o los intereses en las políticas económicas que puedan existir en los dos países respecto a otros intereses nacionales que están presentes” Alberto Van Kalveren

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren hizo referencia a la relación bilateral de cara al nuevo mandato presidencial argentino / Foto: AFP.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, asistirá a la asunción de Javier Milei en la Argentina el próximo 10 de diciembre, en una decisión que se basa en una política de Estado, anunció la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.“Esa decisión está tomada, el presidente representa al Estado de Chile, y como se ha hecho siempre, va a asistir”, dijo la funcionaria desde el Congreso Nacional.“Esto es un estándar que el presidente tiene para todos los casos, a nosotros nos interesa construir y fortalecer las relaciones diplomáticas de Estado con todos los países, independientemente de si los gobiernos de turno son afines o no”, agregó.Minutos antes, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, afirmó al medio local ADN que la presencia Boric en el cambio de mando estaba “en evaluación” y no se descartaba su presencia, pero que era un tema que debía confirmar “la propia Presidencia de la República”.Van Klaveren también se refirió a la llamada que sostuvieron Boric y Milei este martes, la cual calificó de “normal” y “franca” , dijo el canciller.En esa línea, el ministro remarcó que la relación de ambos países “es fundamental”, con una “vinculación estratégica” basada en intereses en común, pese a las diferencias políticas que existen.“Ha habido casos anteriores en los cuales ha habido diferencias ideológicas grandes entre los dos gobiernos y pese a ello, la relación ha seguido avanzando”, sostuvo el ministro.Tras ser consultado de temas de interés entre Chile y Argentina, como es el caso de la plataforma continental y las líneas divisorias en zonas australes, el canciller llamó a no “dramatizar”, ya que “siempre hemos sido capaces de resolver nuestras diferencias”.“Yo separaría el tema de las diferencias ideológicas o los intereses en las políticas económicas que puedan existir en los dos países respecto a otros intereses nacionales que están presentes”, dijo Van Klaveren y agregó que “lo importante es el compromiso que tienen ambos países de solucionar pacíficamente cualquier diferencia”.Además, adelantó que el nombre del futuro embajador o embajadora de Chile en Argentina “será dado a conocer bastante pronto” y que se tratará de una persona “calificada” para el cargo., cerró el titular de la cartera de Relaciones Exteriores.La última embajadora de Chile en la Argentina fue Bárbara Figueroa, quien asumió el cargo en marzo de 2022, pero a mediados de septiembre pasado dejó sus funciones para asumir la secretaría general del Partido Comunista.Desde entonces, Boric no designó el nombre del sucesor o sucesora, mientras tanto el Encargado de Negocios de la sede diplomática quedó temporalmente a cargo.