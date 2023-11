"Dos cosas te ayudan a sobrellevar las dificultades de la vida: el amor y la ficción"

La entrevista con "Los Mola" fue realizada días antes de que Milei fuera electo Presidente. "Es una cosa increíble, habla con el perro disecado", dijo uno de ellos azorado por las noticias que llegaban a España. / Foto: Florencia Downes.

Todos para una: el fenómeno del seudónimo Carmen Mola Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, tienen sus proyectos personales, pero en 2017 decidieron lanzarse a la aventura de creación colectiva que cristalizó en una primera novela, "La Novia Gitana", a la que seguirían "La red púrpura", "La nena" y "Las Madres".



En 2021, Carmen Mola obtuvo el premio Planeta con "La Bestia", un apasionante thriller histórica que se convirtió en la novela más vendida de toda su obra.



Desde entonces, decidieron revelar sus identidades y vinieron por primera vez a la Feria del Libro en 2022 para presentar "La Bestia", reencontrarse con la literatura latinoamericana con la que se formaron y repensar el uso que a lo largo de la historia se le ha dado al seudónimo.



“La Bestia” es una novela pandémica y de registro cinematográfico que aborda la desaparición de niñas en una Madrid de 1834 azotada por una epidemia de cólera que nació a partir de la escritura colaborativa entre los tres. Claro que con la notoriedad de “los Mola” -como se los conoce ahora que se sabe que son tres hombres- vino la polémica: a algunos lectores y libreros no les gustó que los guionistas se escondieran detrás de una firma de mujer porque vieron en eso una especulación para acomodarse a un mercado editorial que actualmente pareciera valorar la autoría femenina.



Querían escribir un folletín de amor, pero terminaron creando una novela que logra describir con precisión lacerante la crueldad de un mundo en el que vivir es una pesadilla, y al mismo tiempo relatar la maravilla de una historia de amor con mayúsculas, en una trama en la que el heroísmo, la solidaridad y voluntad de cambiar la realidad compensa tanto horror cotidiano.Si la novela fuera sometida al escrutinio de un jurado popular imaginario, probablemente terminaría fallando por unanimidad que lo que transmitees que, a pesar de los pesares, la vida vale la pena.es elcon el que los españolesdecidieron presentarse en 2021 a un concurso del premio ganaron con su novela "La bestia" . Cuando se supo que detrás de Carmen había tres hombres, se generó un éxito editorial y una polémica respecto de si ganar un concurso con un nombre de mujer no era "hacer trampa", a la luz de que el movimiento feminista podría generar en los jurados una inclinación a premiar mujeres. Lo que está fuera de todo debate es que esa primera novela fue un fenómeno de ventas.En diálogo con, de visita en Buenos Aires para presentar "El Infierno", Díaz, Martínez y Mercero hablaron de su nuevo hijo, una novela negra que retrata el horror de laen las plantaciones de azúcar a mediados del siglo XIX, mientras enun levantamiento del ejército contra la reinatiñe de sangre y muertos las calles de Madrid.(se suele creer que sólo había africanos y chinos) ydos personajes que compensan la oscuridad de una novela negra al más puro estilo Carmen Mola, cuyo sello es la violencia.No estaba en nuestros planes iniciales, nosotros queríamos escribir una historia de amor, un folletín decimonónico y tal. Pero cuando entramos en esa España de 1866 al 1868 y empezamos a ver cómo era la sociedad española en ese momento. Nos encontramos con un espejo de lo que era la sociedad cubana, pero multiplicado por 100. Porque si en España había diferencias sociales, en Cuba estábamos en el el otro extremo: era esclavos versus personas libres.Por otro lado,, hemos visto tanto la esclavitud en los campos de algodón en Estados Unidos que pensamos ha sido una cuestión estadounidense y que España no ha tenido nunca nada que ver con la esclavitud cuando en realidad fue el último país europeo en abolirla. Y el penúltimo a nivel de países occidentales.Y nos parecía muy, muy interesante ese mundo. Es verdad que España vivía en un clima de mucha hipocresía:. Había esclavitud africana y china, pero también en un momento comenzaron a llevarse españoles bajo el término de colono asalariado, pero en realidad iban engañados a la isla para ser convertidos en esclavos. No tengo en la cabeza ninguna película que hable de esa situación.Bueno, la Revolución fue en 1959 y España sale de Cuba en 1868. Pasaron muchos años en los que Cuba dependió de sí misma, nosotros estamos reflejando lo que ocurría 100 años antes de la revolución.Probablemente, cuando estalló la revolución cubana quedaban con vida cubanos que habían sido esclavos o que habían nacido como esclavos. Porque, en Brasil, dos años después. Nosotros hemos estado en Cuba en septiembre un par.de veces. Sigue siendo tan fascinante como siempre, pero las condiciones de vida son muy duras. En el tiempo en el que sucede la novela, Cuba es lo mejor de España porque ni siquiera es una colonia: es una provincia española.Cuando nosotros estudiamos en el colegio por ejemplo, cuál fue el primer ferrocarril de España, fue el de La Habana a Matanzas. La relación entre Cuba y España es muy estrecha. Con todas las diferencias políticas es el lugar de América más cercano a nosotros.. Lo que pasa es que a Cádiz lo hemos cuidado y a La Habana ya no. Y entonces bueno, Cuba es un lugar muy especial, pero no podemos hacernos responsables porque pasaron muchos años entre la independencia y la Revolución.Bueno, a nosotros nos gusta el personaje del malo sin más, maniqueo. Tenemos el personaje del-que hasta las últimas páginas no se sabe quién es-, compuesto por un psicópata incapaz de empatizar, que las únicas emociones que experimenta en la vida las tiene en un contexto muy específico y en un mundo que le es vedado.Luego están los, que en sí no son psicópatas, pero que en la época tenían un ingenio que sustentaba su fortuna y la eficacia de su empresa. Visto hoy es un horror, por supuesto. Pero esos personajes en esa novela no conocían otra cosa. Y hay una conversación en la novela en la que los esclavistas debaten si no es hora de liberar a los esclavos, porque ya han ganado mucho dinero, y concluyen que no, que todo se iría a pique. Yo no diría que son personajes negativos, aunque si lo pensamos desde nuestra poltrona del siglo XXI sí lo son.No vamos a llamar a la revuelta popular (ríen). Creo que estamos en una época muy concreta, el siglo XIX, estamos hablando de un cambio de régimen total. Tanto en España, donde hay una monarquía, como en Cuba, donde rige un régimen de esclavitud. Donde existen esos regímenes parece que no hay maneras de derrocarlos, sino a través de la violencia. El poderoso nunca va a compartir sus prebendas por las buenas. También lo estamos hablando desde un punto de vista súper occidental, es decir ahora para conseguir avances en el feminismo por ejemplo, te puedes manifestar en la calle y tal. Pero no le cuentes eso a una mujer en Arabia Saudita. Para conseguir algunos derechos esa mujer se va a tener que jugar la vida y va a tener que recurrir a la violencia.Pues yo creo estar más cerca de Leonor y Mauro. “El Infierno”, el título de la novela, es muy polisémico. Habla del infierno de la esclavitud, pero también del infierno del amor no correspondido o que a pesar de ser correspondido no se puede vivir. El amor es una de las cuestiones que más ayuda en la vida, te hace olvidar las pequeñas o grandes dificultades. En la novela hablamos de las dos cosas que te ayudan a sobrellevar las dificultades de la vida: el amor y la ficción o la fantasía. A lo largo de toda la novela hay personajes que acuden a la ficción para sobrellevar la vida. Lo hemos hablado mucho y estamos convencidos de eso. Queremos estar más cerca de Mauro y de Carmen.Pero nuestro infierno tiene siete y no nueve. ¿Por qué?–Porque el séptimo círculo es el de la violencia y es lo que caracteriza a Carmen Mola.Además, el octavo y el noveno círculo son un bajonazo, uno creo que es el de los defraudadores de hacienda y el otro... no me acuerdo. Iba a ser demasiado prosaico que fueran nueve.Hay muchos Tomasiños en la vida que no están llamados a emprender grandes hazañas y se van a mover en tesituras muy cortas.Pero son más felices (ríen).Desde luego que no está dotado de los atributos del héroe como los que tiene Mauro, no es un peleón. Es el personaje del pringado, de poca voz.Yo creo que socialmente le exigimos a la gente ser héroes o heroínas y se repite muchas veces por ejemplo en las historias de abusos sexuales con preguntas del tipo: ¿por qué no denunciaste antes a tu agresor o agresora? Y esa gente no está obligada a ser héroe. Mauro sí es un héroe, pero eso no creo que lo convierta en mejor persona que el protagonista del manuscrito que va contando su propia historia.El personaje que cuenta la historia está atrapado en un conflicto moral terrorífico y no tiene el valor para quitarse la vida. Yo creo que en ese sentido, la novela tiene varios personajes que transitan ese mundo.El propio Tomasiño…¿por qué tiene que ser un héroe? ¿Por qué tiene que escapar del ingenio y jugarse la vida si de repente está a gusto allí? Cuando no estaba a gusto en su pueblo. En realidad son víctimas. Los hechos que viven a su alrededor los tienen completamente paralizados.Nuestra primera lectura es siempre el entretenimiento.Queremos que toda novela sea muy entretenida y que cuando alguien la lea no solo lea nuestra novela, sino que esté dispuesto a leer otras. Dicho esto, las novelas van teniendo una serie de capas. Desde “La Bestia”, “Las Madres” y “El Infierno” jugamos bastante con la denuncia de la desigualdad social.De la diferencia social de acuerdo con dónde nazcas. No es lo mismo nacer en Buenos Aires, que es una ciudad cosmopolita, que a lo mejor en Santiago del Estero. No es lo mismo nacer en una familia de clase alta que en una familia de clase baja.Esas son las cosas que queremos reflejar. Siempre queremos tener personajes femeninos muy fuertes, muy protagonistas de su vida, que no sean apéndices de los hombres. Leonor tiene su propio crecimiento.A ver, dentro del poco poder que tiene un escritor de entretenimiento y de ficción. Nosotros no podemos cambiar el mundo, pero podemos señalar cuestiones.Creemos en el poder de la ficción y en cómo influye a escala mínima, pero nos gusta hacer la reivindicación de la literatura como entretenimiento, creo que se ha perdido mucho ese norte. Cuando uno mira el cine, nadie duda de que Alfred Hitchcock es un maestro y hacía películas de entretenimiento. La intención de llegar a la mayor cantidad de gente posible no debe ser separada de la calidad, de los temas que abordas. El cine sí tiene ese aprendizaje.Pero hoy en día coges a Dashiell Hammett y es un clásico y nadie los desprecia. En España, en la literatura ha dejado atrás la época en la que la literatura era para entendidos.A veces te hacen críticas que dicen: “Carmen Mola es literatura de entretenimiento, pero no como…” y hacen comparaciones. A ver, es que si no existe la Carmen Mola no habría librerías. ¡Déjennos en paz!Yo creo que la mayoría de los lectores quieren entretenerse con una novela y eso que dices tú cuando alguien siente que un libro le está cambiando la vida está muy bien que exista; pero eso es una cosa que está en el lector, el escritor no está escribiendo para cambiarle la vida a un lector. Puede ser que el lector, en un determinado momento, lea una frase o una trama que le sacuda. Eso forma parte de la magia de la literatura.Estuvo feo eso…(ríen los tres).Cariño que va a durar hasta que nos enfrentemos nuevamente en un Mundial (la única fue en 1966 Argentina le ganó dos a uno a España en Inglaterra).Y vuelven a reír al unísono."El Infierno", es cierto, exuda violencia. Pero los autores no dejan de tener una mirada profundamente romántica. Uno de los personajes se está jugando la vida por un amor y cuando un amigo le recomienda "tratar de olvidarla", responde:-"No sé hacerlo. Podemos decidir sobre algunas cosas, pero sobre otras es imposible. Son demasiado grandes, no se dejan manejar".