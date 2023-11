Scaloni publicó una foto del cuerpo técnico en medio de las dudas por su continuidad

La sorpresa de los jugadores tras las declaraciones de Scaloni: "Fue un shock"

El defensor del seleccionado argentino, Nicolás Otamendi, consideró un "shock" las declaraciones de Lionel Scaloni, quien puso en duda su continuidad luego del histórico triunfo en Brasil.



A su vez, Cristian "Cuti" Romero, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister también admitieron su sorpresa y desearon que Scaloni siga al frente del equipo.



"Estábamos con la euforia de los festejos y recibir esa noticia fue un shock", admitió Otamendi en declaraciones a TyC Sports luego de la sorpresiva revelación de Scaloni en la conferencia de prensa que brindó anoche, tras el triunfo de Argentina ante Brasil.



"Necesito parar la pelota un poco en estos meses y ponerme a pensar, porque tengo mucho en que hacerlo en este tiempo que se viene", advirtió Scaloni y agregó: "Seguramente estos jugadores van a necesitar un entrenador que tenga todas las energías posibles para seguir sumándoles cosas".



Otamendi, héroe de la noche en el Maracaná, reveló que el DT no habló con el plantel después del partido y que la declaración fue una sorpresa para todos los jugadores.



"No hablamos con él. Esperemos que más tranquilos y más calmos, podamos hablar", agregó uno de los referentes del ciclo.

Su compañero de zaga, Cristian "Cuti" Romero también atendió a los medios en rueda de prensa y admitió su sorpresa por la noticia que instaló el entrenador.



"Nos sorprendió a todos. Esperemos que siga. Ahora seguramente lo pensará, pero no se habló nada. Trataremos de convencerlo para que sigamos juntos", manifestó el cordobés.



En la misma línea, el mediocampista Leandro Paredes contó que se enteraron de las palabras del DT en conferencia de prensa en el vestuario.



"Nos enteramos por la conferencia. No pudimos hablar con él. Es la cabeza de nuestro equipo y esperemos que se quede", deseó uno de los jugadores con más presencias del ciclo.



Por su lado, el mediocampista Alexis Mac Allister eligió "respetar los sentimientos" de Scaloni pero sin dejar en claro la intención de que "siga para siempre" al frente del equipo.



"Hay que respetar los sentimientos de Scaloni. De nuestro lado tenemos que agradecer y obviamente queremos que siga para siempre pero no nos metemos para nada", sostuvo el pampeano.



"Ojalá que no se vaya, pero no pasa por entenderlo o no. Son sentimientos que puede tener y lo único que queremos es que siga", completó el jugador de Liverpool.