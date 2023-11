Para Capitanich, eliminar la obra pública convertirá a la Argentina de "un país desigual"

Foto: Pablo Caprarulo

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, cuestionó la eventual eliminación de las obras públicas, como propone el presidente electo, Javier Milei, al recordar que con la ejecución de proyectos de infraestructura en su provincia"Gracias a la obra pública, en nuestra provincia tuvimos mucha generación de empleo. Por eso creo que es necesario defender la dinámica del gasto público. Es un mecanismo que promueve acciones en las economías regionales. Si todo eso se elimina, la Republica Argentina será un país absolutamente desigual", señaló Capitanich en declaraciones a la radio AM 990.En este sentido, el gobernador señaló que en el mejor momento, Chacoocupadas en diversos proyectos."Eliminar la obra pública significa dejar a los trabajadores despojados de su trabajo. Hoy hay mas de 500.000 trabajadores de la construcción. Si no lo hace el estado, ¿quién va a construir un kilómetro de ruta?", apuntó el mandatario.Y en ese sentido, agregó: "Es como el tema de los subsidios al transporte al agua potable. Eliminarlos tendría un alto impacto en la economía de la gente. El sector público tiene un rol más que preponderante en el interior. En Ciudad de Buenos Aires siempre tuvieron todo, en el resto del país no".Finalmente, el gobernador se refirió a la propuesta del presidente electo de privatizar YPF y aseguró que la empresa estatal es "una bandera de la recuperación sostenida tras lo que fue la privatización en su momento"."YPF tuvo la mayor cantidad de crecimiento cuando estaba estatizada, cuando se privatizó hubo maximización de los posos existentes y no de inversión y expansión", concluyó.