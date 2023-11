Biden no participará de la cumbre virtual del G20

El presidente estadounidense no estará en la cumbre del G20. Foto: AFP

Putin hablará sobre la situación en Ucrania y probablemente el conflicto en Medio Oriente. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no participará este miércoles de la cumbre virtual del G20, en la que está prevista la presencia del mandatario ruso, Vladimir Putin, informó este martes la Casa Blanca, sin explicar las razones del cambio de actividad en la agenda del gobernante estadounidense.Biden será reemplazado en la cumbre por la secretaria del Tesoro estadounidense, Yanet Yellen, agrega la información oficial, sobre la que reportó la agencia Ansa.Si bien no se informó oficialmente sobre las razones de la decisión, extraoficialmente se señaló que Biden inició este martes unas mini vacaciones con su familia, hasta el domingo, en Nantucket, Massachusetts, también para celebrar su cumpleaños número 81., embajador de Estados Unidos en Nueva Delhi, en referencia al feriado de Acción de Gracias del jueves por el que Estados Unidos se detiene.Pero como no hay problemas logísticos (el comandante en jefe puede conectarse desde cualquier lugar en condiciones seguras), aSin embargo, la decisión en soledad a los demás líderes que estarán presentes, incluida la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que se conectará desde Alemania en el marco de su misión alemana.El Kremlin, consciente de la ocasión, sabe que se trata de una victoria, de una revancha, de un despeje. Y ya anunció queBiden participó personalmente en la cumbre del G20 en Nueva Delhi en septiembre, con la ausencia de Xi y Putin (perseguido por una orden internacional por crímenes de guerra).