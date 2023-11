Mapuches neuquinos rechazaron una posible privatización de los medios públicos

Foto: David Sánchez (Archivo).

La Confederación Mapuche de Neuquén expresó su rechazo a las declaraciones del presidente electo Javier Milei sobre privatizar los medios públicos."Queremos expresar nuestro rotundo rechazo a las declaraciones del presidente electo Javier Milei sobre la intención de pasar a manos privadas a Radio Nacional, la Televisión Pública y Télam", expresó la Confederación a través de un comunicado.Asimismo, consideró que la intención de privatizarlos es "un verdadero atentado y un desconocimiento del rol fundamental que cumplen dichos medios"."En particular, para los sectores más postergados económica y geográficamente, al llegar a los parajes más apartados donde la voracidad comercial de los grupos privados no llega o no les interesa", agregó la comunidad mapuche."Nuestro derecho humano básico a la libre expresión, la diversidad de voces y a una comunicación intercultural, que genere puentes entre los 40 pueblos indígenas y la sociedad argentina puede ser borrado de un plumazo si no nos expresamos fuertemente en su defensa", indicó el escrito.La entidad expresó su solidaridad "con los trabajadores de estos apreciados medios públicos y nuestra disposición a estar con ustedes cuando lo demanden".