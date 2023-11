Promueven los "exergames", juegos de ejercicios, para evitar el sedentarismo

Foto unlp.edu.ar

Foto unlp.edu.ar

Foto unlp.edu.ar

Especialistas de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata buscan promover la actividad física, a través del uso de juegos de ejercicios, también conocidos como exergames, informaron voceros académicos.Un equipo de profesionales desarrolló un prototipo de controlador de videojuegos (gamepad), con funcionalidades para el censado del movimiento del jugador, que puede ser integrado a diferentes videojuegos y para dar cuenta de esto, se implementó un mini exergame al que se integra el controlador.explicó que "hay trabajos que proponen realizar caminata por medio de la técnica inmersiva walking in place (WIP)"."Se trata de una propuesta para, un hábito que creció exponencialmente en la última década, en parte debido al sedentarismo tecnológico. Frente a ello, los exergames demostraron ser una alternativa atractiva, que fomentan la actividad física en la casa o en otros espacios reducidos", destacó.Los videojuegos del tipo exergames a menudo utilizan tecnologías queun enfoque para realizar actividad física y así ayudar a las personas a ser más activas, mejorando su calidad de vida.En la actualidad eque posibilitan implementar exergames.Cada uno implementa la detección de movimiento con distintas técnicas tanto, como es el caso de cámaras, controladores de tipo "varita" o sensores.Estos dispositivos poseen diversascomo: el espacio habitacional requerido para poder ser utilizados de manera óptima, la falta de detección del movimiento de la parte inferior del cuerpo y, a nivel desarrollo, la dificultad de los desarrolladores indie y laboratorios académicos para adquirir las licencias y kits de desarrollo debido a su costo.A causa de estas razones, desde else creó el exergame ", y se integró con un gamepad desarrollado utilizando hardware abierto (como el caso de Arduinos) y con sensores disponibles en el mercado. La propuesta considera movimientos enAdemás, el trabajo incluyó un estudio previo de técnicas de locomoción, en particular en exergames basados en realidad virtual (RV) para integrar adecuadamente el factor "inmersión".También, se abordó el(gamepad), y se analizaroncreadas por marcas comerciales para implementar exergames y sus limitaciones.Elpropuesto consta de 3 componentes, una tobillera encargada de censar los movimientos de tipo WIP del usuario y enviar esa información al componente central y al gamepad encargado de censar los eventos de entrada digital como "pulsar botón" y la entrada analógica provista por el movimiento del stick; y de esta forma enviar la información al componente central.incluye una serie de misiones de tipo "", que el personaje debe cumplir.Los jugadores deben "caminar" por una isla desierta, "correr" para escapar de los enemigos que se encuentren en el camino y "saltar" para escalar los terrenos más elevados del lugar, recoger frutas y diamantes para recuperar salud o nadar cuando se caiga en lagos y demás cuerpos de agua.Además, cuenta con un sistema de preguntas y respuestas para obtener ayudas para encontrar los objetos perdidos en la isla. Capitana Aldana presenta un sistema de conteo de pasos, saltos, tiempo de actividad y lleva una tabla de posiciones.Hacia el final del juego, el objetivo es obtener el mayor puntaje en la tabla de posiciones y la actividad física es valorada en el sistema de puntos del juego.