Imputados se negaron a declarar y avanza la investigación por amenazas a la familia de Massa

Foto: Twitter @sergiomassa.

Foto: Fernando Gens.

Ya no es "gratuito" el "anonimato en las redes"

Tres de los imputados por lasa través de redes sociales a la familia del ministro de Economía y excandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP),, se negaron a declarar este martes y reclamaron ser excarcelados, mientras avanza la investigación para intentar determinar si existió algún tipo de coordinación entre ellos y si hubo alguien más por detrás, informaron fuentes judiciales.Los imputados del caso son cuatro hombres y una mujer, todos de entre 18 y 35 años, que fueron detenidos en distintos puntos del país como Córdoba, Chaco, Ciudad de Buenos Aires y Salta, según detallaron afuentes de la investigación.Cuatro de los imputados en la causa que lleva adelante la juezacon el fiscalfueron detenidos en la previa de las elecciones, mientras que el quinto imputado, que no fue privado de su libertad, pidió postergar su indagatoria.Los acusados amenazaron a la familia de, principalmente a su hijo varón, con mensajes como "te vamos a matar", "no vas a poder vivir en paz" o "decile a tu papi que se baje (de la elección) o no pisas más las calles Buenos Aires", según pudo reconstruir este medio.Fuentes al tanto de la investigación destacaron que estas causas judiciales demuestran que "ya no es gratuito el anonimato de las redes" y destacaron que este tipo de nuevos delitos puede terminar en penas graves.También señalaron que debería evaluarse la eventual responsabilidad de las firmas que administran las plataformas virtuales en la proliferación de este tipo de mensajes amenazantes, y reclamar su colaboración para evitar que crezca el discurso del odio.Todas las detenciones del caso se produjeron tras una investigación que la, a través del Área de Cibercrimen y el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, que se llevó a cabo en las redes sociales depor las amenazas recibidas por la familiaEn los operativos de allanamiento y detención colaboraron las dependencias de la PFA de las provincias de Córdoba y Chaco (DUOF): durante su realización se secuestraron, en los domicilios allanados, todos los dispositivos que se habrían utilizado en la maniobra, en rigor teléfonos y computadoras, informaron las fuentes judiciales.