Los dólares bursátiles marcaron subas en la primera jornada tras el balotaje

La cotización de ldel domingo pasado en el que Javier Milei se impuso sobre Sergio Massa y será el nuevo presidente a partir del 10 de diciembre próximo,(BCRA)El resultado neutro de este martes se produjo tras cinco ruedas consecutivas con números positivos, en los que acumuló compras por u$s 277 millones en su participación en el mercado único y libre de cambios (MULC).De esta forma, en lo que va de noviembre el BCRA sumó compras "por unos u$s 420 millones y desde el 14 de agosto pasado totaliza adquisiciones por u$s 1.850 millones", precisó el operador de PR mercados de cambios, Gustavo Quintana.En el segmento bursátil, en el tramo final de la jornada, elsube 0,9% al ubicarse en $ 884,44, mientras que la cotización delasciende 7,8%, en $ 940,70.En el mercado informal, el denominadoavanzó $ 125 respecto al viernes, a $ 1.075 para la venta y $ 1.025 para la compra.En el, la divisa estadounidense finalizó en un rango de entre $ 354,95 y $ 355,95 por unidad, $ 2 por encima del cierre del viernes.En tanto, el tipo de cambio para las compras con tarjeta en el exterior subió $ 4,32, en $ 747,42.El volumen operado en elfue de u$s 146,431 millones, en eldel Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por u$s 63 millones y el mercado de futuros Rofex por u$s 458 millones.