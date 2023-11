La producción de miel cayó un 15%, arrastrando al consumo interno y externo

La producción de miel en la Argentina se ubicaría este año en alrededor de 67.000 toneladas, con un descenso del 15% interanual, a raíz de la sequía, según un informe elaborado por la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES)."La sequía impactó de lleno en el sector apícola; en 2023 la producción total de miel alcanzaría las 66.986 toneladas con un retroceso anual del 15%", precisó IES.Durante los primeros nueve meses del año,y observó una merma de 24,4%; y, en el período, las exportaciones totales del sector apícola finalizaron en US$ 145 millones, lo que implicó una merma de 29% respecto a 2022 (US$ 205 millones)., aclaró sin embargo el director de IES, Alejandro Ovando.Por otra parte, el precio pagado al productor estuvo en un nivel de $406 en agosto de 2023 con un leve avance interanual de 17,7%.De acuerdo con el trabajo,, marcados claramente por distintas etapas de consolidación de la producción para luego tener un nuevo salto en la capacidad productiva.Este crecimiento fue en línea con la incorporación de nuevas tecnologías a través de las mejoras en los apiarios, las temperaturas, los tratamientos de la miel y la mayor especialización de los productores.El principal destino por excelencia de la producción es el mercado externo, ya queLa demanda de los consumidores no alcanza los estándares de los principales países consumidores como, donde la ingesta se ubica en un kilo por habitante anual.Durante los primeros nueve meses del año, el consumo presentó un fuerte retroceso respecto a 2022, al alcanzar los 124 gramos por habitante, con una merma de 24,4%.Medido en toneladas,respecto al observado durante 2022.El consumo de miel en el país ronda entre 9% y 10% de la producción total, mientras que el remanente tiende a colocarse en el mercado internacional, en donde Argentina tiene una buena participación.Ello se debe principalmente al amplio margen de exportación que provee el muy bajo consumo interno, a lo que se suman las ínfimas importaciones que presenta el sector.En los nueve meses de 2023, las exportaciones totales del sector apícola finalizaron en US$ 145 millones, lo que implicó una merma de 29% respecto a 2022., lo que dejó un saldo comercial de US$ 145 millones durante el corriente año.En cantidades, las exportaciones resultaron en 57,1 miles de toneladas y observaron un retroceso de 5%, lo que significó un descenso de 26% en el precio medio (US$ 2541 por tonelada).En este contexto,