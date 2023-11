Mientras avanzan las negociaciones de tregua, Israel combate a Hamas en Gaza

La tregua también conllevaría la entrada de comida, asistencia médica y combustible a Gaza / Foto: AFP.

La región no tiene luz desde que Israel cortó las importaciones de combustible al comienzo de la escalada con Hamas / Foto: AFP.

Unicef advirtió que miles de niños de Gaza podrían morir por epidemiashttps://t.co/4GH8rOmWuP — Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 21, 2023

Tropas israelíes combatían este martes con milicianos palestinos de la Franja de Gaza en un campamento de refugiados urbano y a las puertas de un hospital cercano, mientras avanzaban negociaciones mediadas por Qatar para que Israel decrete una tregua temporal en su ofensiva a cambio de la liberación de rehenes retenidos por el movimiento islamista Hamas.La primera línea de las hostilidades, que ya están en su séptima semana, se desplazó al campamento de la localidad de Jabaliya, un denso laberinto de edificios de hormigón cerca de Ciudad de Gaza que alberga a palestinos refugiados de la guerra de 1948 desatada por la fundación de Israel, así como a sus descendientes.Israel bombardea la zona desde hace semanas y el Ejército dice que combatientes de Hamas y del grupo islamista Yihad Islámica se han reagrupado allí y en otros lugares del norte gazatí después de haber sido expulsados de gran parte de Ciudad de Gaza, la más grande de las localidades del enclave.Los combates también se intensificaron frente al Hospital Indonesio en las afueras de Jabaliya , donde un bombardeo israelí mató el lunes a 12 personas, según funcionarios palestinos.Funcionarios de salud de Gaza señalaron este martes que cientos de pacientes y personas desplazadas están atrapadas en el interior del Hospital Indonesio con suministros cada vez más escasos después de que unas 200 personas fueran evacuadas el día anterior.Un trabajador médico del Hospital Indonesio dijo que, luego de haber dicho el lunes que había tanques y francotiradores israelíes apostados en cercanías.Por su parte, el director general del Ministerio de Salud de Gaza,, que dijo que estaba dentro del hospital, declaró a la cadena Al Jazeera por teléfono que las fuerzas israelíes lo habían sitiado, obligando a los trabajadores de la salud a"La situación es inimaginable. Estamos atrapados dentro del hospital", relató.Una situación similar se desarrolla desde hace varios días en el Hospital Al Shifa de Ciudad de Gaza, el más grande de la Franja, donde más de 250 pacientes y trabajadores médicos están varados tras la evacuación de 31 bebés prematuros que el lunes llegaron al vecino Egipto.Los ataques a hospitales han marcado las últimas semanas de la ofensiva lanzada por el Ejército israelí en Gaza desde que milicianos de Hamas mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 240, incluyendo una veintena de argentinos, en Israel el 7 de octubre.en la ofensiva israelí a cambio de la liberación de rehenes, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, manifestó hoy que las negociaciones estaban "avanzando"."Estamos avanzando. No creo que sea útil hablar demasiado (...) pero espero que tengamos buenas noticias pronto", declaró Netanyahu al visitar una base militar del norte del país.Horas antes, el líder de Hamas,, dijo que se estaba "cerca" de un acuerdo., declaró en un mensaje publicado en Telegram.y que "nunca estuvieron tan cerca de un acuerdo" como ahora.Dos fuentes conocedoras de las negociaciones explicaron que el acuerdo tentativo se basa en la, entre ellos niños y mujeres, informó la agencia de noticias AFP.El intercambio se realizaría a un ritmo de 10 rehenes israelíes diarios contra 30 prisioneros palestinos y también conllevaría lay una "tregua humanitaria de cinco días", agregó, sin identificar a las fuentes.El(CICR) asegura no participar en estas conversaciones, pero su presidenta,, se reunió el lunes en Qatar con Haniyeh para "avanzar en cuestiones humanitarias vinculadas al conflicto armado en Israel y en Gaza".El presidente estadounidense,, dijo el lunes por segundo día seguido que creía que un acuerdo estaba cerca.Israel dice que Hamas, que controla Gaza, utiliza a civiles como escudos humanos y opera una red de túneles y tiene centros de comando dentro y debajo de hospitales del norte del territorio costero.Los críticos de Israel dicen que su asedio de Gaza y sus continuos bombardeos equivalen a un castigo colectivo de todos los palestinos del territorio, donde, incluyendo unos 5.500 niños, según el Ministerio de Salud local.El Ejército israelí ha llamado repetidas veces a los civiles palestinos a desplazarse al sur de Gaza desde el norte, donde se centran los combates y bombardeos., pero la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa)todavía están en sus refugios allí, a pesar de que ya no puede brindarles servicios.Unos 1,7 millones de palestinos, alrededor de tres cuartas partes de los 2,3 millones de palestinos que viven en Gaza, abandonaron sus hogares por los combates, según la ONU.Con los refugios desbordados, la gente se vio obligada a dormir en las calles, bajo lluvias invernales que han caído en días recientes.En toda Gaza hay escasez de alimentos, agua y combustible para los generadores que alimentan la infraestructura básica. La región no tiene luz desde que Israel cortó las importaciones de combustible al comienzo de la escalada con Hamas.Decenas de miles de palestinos se habían refugiado en hospitales del norte de Gaza, pero estos se han ido vaciando progresivamente a medida que los combates fueron llegando a sus puertas, y la mayoría ya no están operativos.En Ginebra, en tanto, el(Unicef) advirtió que decenas de miles de niños palestinos corren el riesgo de morir por "epidemias masivas" causadas por la falta de combustible y saneamiento de agua en la Franja de Gaza."Si la situación humanitaria, incluido el acceso al agua potable, no mejora pronto, veremos un aumento trágico del número de niños que mueren en Gaza. Esto se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para miles o incluso decenas de miles de niños", declaró a periodistas el vocero de Unicef, James Elder, que llamó a Hamas a liberar a unos 30 chicos que figuran entre sus rehenes.Israel enfrenta crecientes presiones internacionales para poner un freno a su ofensiva en la Franja de Gaza.Los, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, instaron a "garantizar una tregua humanitaria" y promover una "conferencia internacional por la paz" para solucionar el conflicto.