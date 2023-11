Lipovetzky le advirtió a Milei que la Ley de Alquileres no se podrá derogar por decreto

Daniel Lipovetzky / Foto: Archivo.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC)alertó este martes que, y que su eliminación mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sería “insostenible desde el punto de vista judicial”.Lipovetzky le respondió así al presidente electo, Javier Milei, quién señaló el lunes que “hay que derogar” la ley y “entender que es un contrato entre partes”.“El presidente no puede derogar una ley por decreto porque sería cuestionable jurídicamente.. La ley para derogarla tiene que salir por otra ley”, subrayó el diputado.Recordó que aún “no está claro qué mayoría tendrá Milei para avanzar con esta legislación”.“El Congreso tiene representación proporcional. Esto es así y Milei tendrá un desafío en construir consensos y mayorías”, reiteró.Señaló, además, que“El cree, y lo dijo en su discurso del domingo a la noche, en el comercio desregulado. Es lógico que planteara eso.”, señaló el legislador.No obstante, consideró que si después se les pregunta “a muchos de los que votaron a Milei si están de acuerdo con la derogación de la ley, otras leyes o la privatización de YPF, posiblemente opinen lo contrario de Milei”.Tras lo cual,“Está claro quePor eso, legislativamente, no sólo en Argentina sino en muchísimos lugares del mundo hay leyes que regulan este tipo de vínculo equilibrando una relación desigual. Lo mismo es el derecho al trabajo o el derecho del consumidor. Son relaciones desiguales entre privados”, enfatizó.Recordó que esta desigualdad se manifestaba en diversas formas antes de la sanción de la ley en 2019.“La ley trató de paliar estos abusos. Por supuesto, en un contexto inflacionario como el que hay, no funcionó en cuanto a la actualización (de los contratos) y generó una retracción de la oferta. Era un tema a resolver y el Congreso hace muy poco la reformó pensando en eso”, indicó.Respecto de este último punto, Lipovetsky se mostró“Me parece bien que se vuelva a discusión.”, indicó.Destacó que la ley impulsada en 2019 y sancionada en 2020 “tuvo en cuenta muchas denuncias de los inquilinos” como, por ejemplo, “que dejaban el mes de depósito y, dos años después, al finalizar el contrato, se lo devolvían a valores históricos cuando hubo devaluación por inflación”, o “regular como se hace cuando hay una reparación urgente y el propietario no le responde al inquilino”.“Hay otras cosas que no funcionaron como la actualización de contratos porque con un contexto inflacionario tan alto cualquier actualización anual era mala, ahora se bajó a semestral pero incluso el año que viene seguiremos con este contexto inflacionario y seguramente hay que hacer que sea cuatrimestral”, concluyó el diputado de Juntos por el Cambio.