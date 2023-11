Lula dijo que puede anunciar el acuerdo Mercosur-UE antes del 7 de diciembre

Eurodiputados señalan que el triunfo de Milei afecta la negociación sobre el acuerdo Mercosur-UE

Miembros del Parlamento Europeo alertaron este martes en Bruselas que la elección de Javier Milei para la presidencia de Argentina afectará la marcha de las negociaciones sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.



La llegada de Milei a la presidencia argentina "tendrá un impacto porque ni él ni nadie de su equipo creen en el multilateralismo como una herramienta para resolver retos comunes, ni en Europa ni en América Latina", evaluó la vicepresidenta de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con el Mercosur, Mónica González, citada por la agencia de noticias AFP.



En opinión de la legisladora española, la UE tendrá que hallar la forma de mantener sus programas en Argentina, sobre todo los que se orientan a temas de medio ambiente o cuestiones de género.



"Los programas tradicionales de cooperación en Argentina son más necesarios que nunca", porque en el período de Gobierno de Milei "vamos a necesitar sostener y defender a las ONGs argentinas", manifestó.



Por su parte, la diputada europea María Manuel Leitao Marques señaló: "Si tenemos en cuenta la retórica de campaña de Milei, deberíamos estar muy preocupados, porque no solo el tratado con la UE, sino la propia alianza del Mercosur ha sido cuestionada".



Si esa retórica "se confirma en acciones y se transforma en una política, podrá poner en entredicho no solo el acuerdo de la UE con el Mercosur sino también una buena relación del país con la UE", agregó la legisladora portuguesa.



Al mismo tiempo, dijo Leitao Marques, es necesario "defender el apoyo de la UE a organizaciones de la sociedad civil que luchan por los derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres".



Por su parte, el eurodiputado español Miguel Urbán criticó que el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, mencionara el acuerdo con el Mercosur en el comunicado en el que felicitó a Milei por su victoria electoral.



"La UE deja claro que, gobierne quien gobierne, los intereses de las élites europeas se defienden" dijo el legislador, miembro de la asamblea parlamentaria Euro-Latinoamericana.



Según él, a la UE "no le preocupa si los gatos son negros o blancos mientras sigan cazando ratones".



La también eurodiputada española María Eugenia Rodríguez, en tanto, opinó que el impacto de la elección de Milei debe ser analizado regionalmente y no únicamente en relación con el acuerdo entre la UE y el Mercosur.



"Hay que verlo desde un punto de vista estructural, y ver qué va a pasar si se reproducen, como un efecto de dominó, este tipo de opciones antisistema, antidemocráticas y antiinstitucionales, en América Latina y en Europa", apostilló.



La UE y los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) anunciaron el exitoso fin de las conversaciones del acuerdo comercial en 2019, pero, rápidamente, el proceso de ratificación se estancó porque los países europeos exigieron un capítulo adicional sobre cuestiones ambientales.



Durante el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, las negociaciones entre los dos bloques prácticamente se paralizaron, pero recobraron vida con la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva al poder.



Ahora, con Milei en la presidencia argentina, volvieron a surgir dudas sobre si los dos bloques finalizarán el acuerdo este año, como pretende la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE.



Ante ese panorama, Lula aseguró que buscará aprobar el acuerdo antes del 7 de diciembre.