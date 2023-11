Ya se vendieron más de 150 mil pasajes para viajar a Mar del Plata y Pinamar

Foto: Diego Izquierdo.

Recordá confirmar el viaje

Más de 150 mil pasajes para viajar en tren a Mar del Plata y a Divisadero (Pinamar) se habían vendido hasta las 10.30 de este martes, según informaron a Télam fuentes de Trenes Argentinos, mientras que en algunas boleterías aun había largas colas para comprar boletos.Las boleteríasy en algunos casos, como en Constitución, a esa hora ya había diez cuadras de cola, con gente que había llegado al lugar ayer a las 16, aproximadamente.Pese a que desde la empresa estatal dependiente del Ministerio de Transporte se anunció que la venta podía ser presencial o de manera online , mucha gente optó por concurrir a las boleterías, particularmente a las de Constitución.Sin embargo, también se pueden adquirir los boletos de manera presencial en otros lugares, lo que descomprimiría la cantidad de gente que se ha agolpado tanto en Constitución como en la estación Retiro del ferrocarril Mitre., siete en preembarque de larga distancia, 12 en boleterías sobre la calle Hornos y cuatro en el subsuelo.En lase habilitaron seis boleterías en el sector de larga distancia. En la, hay cuatro boleterías, también en el sector de larga distancia, y en la estaciónhay ocho boleterías habilitadas en el sector de larga distancia y en el Centro de Atención al Pasajero.Además, hay, más allá de las cuatro terminales. En la línea roca se pueden adquirir pasajes en Alejando Korn; La Plata, Monte Grande, Quilmes y Temperley. En la línea Sarmiento, se pueden comprar en Haedo, Liniers, Moreno y Merlo. En la línea Mitre, las boleterías habilitadas están en Belgrano R, Urquiza y Tigre. En la línea San Martín están las estaciones José C. Paz, Pilar y San Miguel y, finalmente, en la línea Belgrano Sur, se pueden comprar en Laferrere y Tapiales.También los tickets pueden adquirirse en losque Trenes Argentinos posee en el interior del país.Según las fuentes, la venta se lleva adelante "de manera absolutamente normal" y, y también se habilitó una boletería destinada a las personas con discapacidades y a las personas gestantes.El, también desde las 6, se comenzarán a expender los tickets de los servicios que unen Buenos Aires conPor último, eldesde las 6 será el turno de los trenes Once-, Retiro-Desde Trenes Argentinos recordaron que todos los boletos se expenden con los datos filiatorios del viajante y no pueden ser transferidos a otra persona y los que compren por la página web, tendrán primero que generar un usuario y contraseña; luego, durante el proceso, que contará con unEn todos los casos, losy las personas con certificado único de discapacidad (CUD) y menores de 3 años viajarán sin cargo, pero deben emitir su pasaje.Desde el año pasado. Los usuarios y las usuarias deberán "confirmar el viaje" en la web oficial Para ello, es necesario ingresar ely código de seguridad que se brindan al momento de adquirir el ticket. Una vez efectuado el procedimiento, por correo electrónico llegará el boleto para viajar.