Teresa García consideró "una imprudencia" el anuncio de Milei sobre obra pública "mínima"

La, consideró este martes que el anuncio del presidente electo Javier MIlei sobre llevar al mínimo la obra pública es una "imprudencia" y una "declaración altisonante que no tiene que ver con la realidad que vivimos"."Me parece una imprudencia los anuncios sobre la obra pública. Ya hemos tenido iniciativas público-privadas y no han sido eficientes", sostuvo la senadora en declaraciones a Radio Perfil, en alusión a la experiencia de ese tipo de emprendimientos durante la gestión macrista.Para García, la obra pública "está ligada a la producción y al desarrollo como está pensando en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano al bienestar social" y "continuar obras de cloacas y pavimento tiene que ver con un mejor vivir de la población".Por eso, señaló que "decir que se va a reducir al mínimo posible o que va a desaparecer la obra pública me parece una declaración altisonante que no tiene que ver con la realidad que vivimos; es desacertado, hay que esperar a ver cómo dice que lo va a concretar".Para García "la desaparición de la obra pública va ser una complicación"."No conozco muchos países que planteen la desaparición de la obra pública. El Estado es el que tiene que regir cuál es la obra pública de envergadura sobre todo en materia de desarrollo productivo", aseveró.Sobre la, la senadora dijo que "Kicillof es un hombre muy responsable con las cuentas de la provincia y va a defender en materia de coparticipación a los habitantes de la provincia de Buenos Aires"."Esto no es una cuestión de dirigentes, hay 11 millones de personas que el 10 de diciembre va a seguir necesitando lo mismo que hoy", aseveró.En tanto, resaltó la, que es la más grande del país y con la mayor cantidad de necesidades".No obstante, reconoció, a la luz de las declaraciones realizadas en las últimas horas por el presidente electo Javier Milei, "el panorama es difícil, pero hay derechos que tienen las provincias que no pueden ser conculcados"."Va a ser muy complicado porque la provincia depende de los aportes nacionales. En estos cuatro años la Nación apoyó mucho para muchos desarrollos de obra pública, independientemente de lo que hizo la provincia en su área. La obra pública es a la vez una generadora de empleo y eso mejora el circuito económico en el lugar", consideró.Asimismo, comentó que, la tuvimos que poner de pie en medio de la pandemia, Kicillof tuvo que tomare decisiones sobre el tema productivo, y eso tiene que continuar no se pueden frenar las iniciativas que se hicieron y además que la ciudadanía nos acompañó con el voto". "Si no hubiese sido eficiente la gestión de Kicillof, no hubiese vuelto a ganar", resaltó.En esa línea, agregó que ese dato debe "ser interpretado correctamente por quien va a guiar los destinos de la Nación, pero frente a algunos anuncios como tocar la coparticipación genera un estado de ansiedad hasta que lo resuelva".y esperamos que más adelante se reúna con los gobernadores de Unión por la Patria y que lo haga con Axel Kicillof", dijo Teresa García.Sobre el papel del gobernador Kicillof en el nuevo período, Teresa García destacó: "Tendrá un rol importante, tendrá que gobernar la provincia de más volumen, y lo va a hacer con muchísima responsabilidad. En poco tiempo se verá cómo se ordena el peronismo".