Macri calificó de "imperdonable" que JxC no apoye las propuestas de Milei en el Congreso

Foto: Maximiliano Luna

El expresidente Mauricio Macri consideró quey advirtió que si el peronismo se manifiesta en contra de las medidas del nuevo gobierno, los jóvenes que lo apoyaron con votos "no se van a quedar en casa".En una entrevista para el canal TN, Macri admitió que "los argentinos somos muy innovadores" y "hemos innovado en darle el poder a alguien que no tiene estructura política", en referencia a la reciente victoria del libertario Milei en el balotaje presidencial."Aquellos que hemos propuesto un cambio, moralmente es imperdonable que no apoyemos las reformas estructurales que él vaya a plantear, si nosotros queríamos hacer lo mismo", señaló al ser consultado sobre la falta de legisladores de La Libertad Avanza necesarios para lograr quorum en el Senado y Diputados.Y subrayó queAsimismo, señaló que "el peronismo después de esta piña no va a tener nada fácil explicarle a la ciudadanía que no colaboran en el período de leyes iniciales que va a lanzar este gobierno"."Los gobernadores deberían acompañar claramente porque este señor dijo que venía con una motosierra y con su estilo va a llegar a un presupuesto equilibrado", continuó y advirtió que "es una experiencia que va a necesitar madurez".El dirigente del PRO destacó que".Y aseveró: "Los orcos van a tener que medir muy bien cuando quieran hacer desmanes"."El núcleo revolucionario de Javier Milei son jóvenes que trabajan, que reclaman la posibilidad de ahorrar, que han arrastrado a sus padres y nosotros hemos arrastrado a nuestros votantes", señaló Macri.Respecto de JxC, afirmó que "no va a seguir igual" porque "entramos a una etapa nueva donde también va a haber una necesidad de clarificación ideológica"."Javier tomó el liderazgo del cambio porque nosotros fuimos destiñendo aquello que proponíamos como revolucionario para mantener la paz interna", expresó a modo de autocrítica sobre la coalición que lidera.Y recordó que"Ese cambio ha generado que hoy se tenga que transparentar la diferencia ideológica con ese socio que es el radicalismo, donde hay una tensión", indicó.Y diferenció a "aquellos que quieren hacer un populismo con ribetes republicanos versus aquellos que quieren volver a abrazar las ideas de Alem y Alvear".Además, consideró que "lo que hereda Javier Milei" al asumir como Presidente "es varias veces peor que lo que heredé yo en 2015"."Este nivel de cepo es mucho más complejo, todo este sistema atemorizante, es una tarea muy difícil que le espera al gobierno de Milei", agregó.En esa línea, advirtió que "tenemos seis meses por delante durísimos donde el presidente electo tiene que estabilizar Argentina, tiene que hacer un shock fiscal bestial" y si es así "en 35 años vamos a ser tan importantes como las potencias más grandes del mundo".Aseguró que "si tiene éxito, Argentina despega" y destacó que "sin sequía vuelven a entrar los dólares de las exportaciones, el campo va a empujar, Vaca Muerta y el litio también"., donde el economista libertario hace base, "para hablar del futuro, no del pasado".Y consideró "muy positivo" la privatización de empresas Estatales propuesta por Milei esta mañana en declaraciones radiales."La irrupción de la política en YPF empeoró su funcionamiento", señaló y marcó que "el Estado tiene que estar donde lo necesitamos, echando a los narcos, asegurando la educación pública, hospitales, que la justicia funcione y proteja mujeres víctimas de violencia, al ciudadano que le usurpe una casa un mapuche trucho".Por otra parte, recordó su viaje a Davos con el actual ministro de Economía, Sergio Massa, a principios de 2016, donde le dijo "vos vas a ser presidente porque tenés capacidad, entendés para dónde va el mundo", aunque reconoció que luego "Massa fue una primera frustración".