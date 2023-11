Benegas Lynch: "Tengo en la cabeza plantear derogación de leyes"

Alberto Benegas Lynch / Foto: Fernando Gens

El diputado nacional electo por La Libertad Avanza (LLA),, sostuvo este lunes que ese espacioy aseguró que el presidente electo Javier Milei "no se ablandó" al explicar algunas de las propuestas que piensa llevar adelante para "bajar el gasto público" y que son de largo plazo."Tengo en la cabeza plantear la derogación de leyes. En las ultimas décadascuando hay gente en la Avenida Entre Ríos comiendo de la basura, es algo insólito. Se han hecho en contra de la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad ante la ley casi todas las legislaciones.", anticipó Benegas Lynch en declaraciones a Radio Delta.El diputado electo calificó de "enriquecedor, novedoso y saludable" el hecho de que Milei "sea alguien que viene por fuera de la política".Aclaró que Milei no cambió su discurso en cuanto a lo que propone para la educación ni en su posición frente a los subsidios."A pesar de que han dicho que (Milei) se ablandó, nunca cambio el discurso en absoluto, ni en la cuestión de los vouchers (para educación), ni en la de los subsidios. Javier hizo una proyección de 35 años con tres generaciones de reformas y han mezclado todo. La tercera generación no es practicable en esta instancia y quizá ni siquiera en un segundo mandato de Javier", afirmó.El diputado electo sostuvo quey consideró que "la secuencialidad es fundamental" en el plan de gobierno de LLA.. Son algo que va en dirección del clímax del político de la casta", opinó Benegas Lynch, quien aclaró que en la práctica "con este nivel de desempleo, pobreza y demás sería bastante torpe empezar por ahí", por lo que primero hay que "bajar el gasto de la política"."El sector privado se va a reactivar, además de una desregulación y una. Eso va a hacer que florezca la actividad privada y ese capital humano que hoy está desaprovechado lo pueda absorber el sector privado", explicó.Benegas Lynch agregó quesin "desatender la infraestructura, pero no a través del presupuesto del gasto del Estado" y"Los subsidios deben pasar a la demanda y hay que revisar con las empresas proveedoras de los servicios la ecuación económica financiera de los contratos a los efectos de que la empresa sin subsidio le cierre el numero", afirmó aunque sostuvo que "es un disparate" que el boleto pueda pasar a costar 700 pesos."Son cuestiones que no afectan partidas sociales y en las que quiere hacer foco Milei", subrayó.Por la tarde, en declaraciones al canal de televisión La Nación+ ratificó el proyecto del presidente electo sobre la privatización de empresas estatales y consideró que,(Radio Nacional, Televisión pública y Agencia Télam),, expresó.El diputado liberallos medios públicos "porque todo lo que hace el argentino que eslo vamos a desfigurar".En el mismo sentido Benegas Lynch planteó que dentro de la llamada "reforma del Estado" se impulsa "la idea de, que básicamente implica privatizarla".