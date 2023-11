Arabela Carreras y Alberto Weretilneck saludaron a Javier Milei

Desde Santa Cruz piden que el nuevo gobierno nacional respete el federalismo y "el interés general"

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, felicitó al presidente electo Javier Milei y pidió que el próximo gobierno nacional “mantenga el federalismo" y que no perjudique "el trabajo y el poder adquisitivo de los santacruceños”.



A primera hora de esta madrugada el jefe comunal reelecto de Unión por la Patria (UxP) se expresó en redes sociales y celebró que “en una nueva jornada que profundiza nuestro sistema democrático los argentinos eligieron a su nuevo primer mandatario”.



“Desde la capital de Santa Cruz esperamos que se mantenga el federalismo y no se resigne ningún beneficio”, dijo Grasso, al tiempo que aseguró que “toda medida que ayude al crecimiento y desarrollo de esta provincia patagónica será bienvenida y acompañada”.



Otras repercusiones del balotaje presidencial se dieron en el marco del acto local por el Día de la Soberanía, donde Pedro Muñoz, concejal y diputado provincial electo de la CC-Ari en Cambia Santa Cruz, dijo al móvil de radio Nuevo Día que “es necesaria una autocrítica de los sectores que perdimos”.



También consideró que "será necesario el respeto al federalismo, esto hay que marcarlo claramente en una provincia que brinda mucho a la Nación, espera de eso y todos lo vamos a exigir".



"Una cosa es la campaña y otra cosa es la función, que necesariamente va a requerir debate y consenso”, reflexionó.



Muñoz advirtió “ante algunos temores o incertidumbre” por el próximo gobierno nacional y evaluó que “nuestra democracia tiene muchos anticuerpos, felizmente es una democracia muy fortalecida, no creo que el nuevo presidente avance en cuestiones más allá de lo que le permita la ley, las instituciones como el Congreso”.



“En definitiva todos esperamos que nos vaya bien”, reflexionó.



El diputado provincial y electo diputado por el municipio de Río Gallegos, Martín Chávez, referente de La Cámpora, también destacó la expresión de la democracia al tiempo que llamó a que en el nuevo escenario político, municipio, provincia y Nación trabajen “anteponiendo el interés general”.



"Ha hablado la democracia, creo que es muy importante el ejercicio y el respeto por la diversidad de pensamiento. Quiero creer que vamos a trabajar tanto a nivel municipal, provincial, como nacional anteponiendo el interés general", dijo en declaraciones a la prensa local.



El legislador mencionó "poder concluir las represas, defender lo que es la termousina”, como “políticas fundamentales” para la provincia.